Pas d'accord sur Ormuz en vue lors d'une réunion lundi à Oman, dit un responsable iranien

Une réunion entre l'Iran et les États du Golfe prévue lundi à Oman sera l'occasion d'aborder des questions telles que le détroit d'Ormuz, mais ne devrait pas déboucher sur la signature d'un accord concernant la voie navigable, a déclaré samedi un haut responsable iranien.

Téhéran négocie depuis des mois avec Oman, qui contrôle la rive opposée du détroit, au sujet d'un accord qui régirait le trafic maritime dans celui-ci. Oman affirme de longue date que ces négociations bénéficient du soutien d'autres pays du Golfe.

Téhéran a annoncé vendredi qu'il prévoyait de participer lundi à une réunion avec les pays du Golfe à Oman. Oman n'a pas officiellement confirmé cette réunion et les autres États de la région sont restés discrets jusqu'à présent, Bahreïn ayant toutefois précisé samedi qu'il ne participerait pas aux discussions avec l'Iran.

Le responsable iranien, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, a déclaré que la réunion de lundi avait été convoquée à l'initiative d'Oman et qu'elle constituerait un cadre pour discuter d'Ormuz et d'autres sujets régionaux.

Selon ce responsable, l'Iran souhaite toujours conclure un accord lui permettant de percevoir des redevances auprès des navires empruntant le détroit, ce qu'Oman refuse.

Environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole transitait par le détroit avant que les États-Unis et Israël n'attaquent l'Iran en février, déclenchant ainsi la guerre.

Les cours mondiaux du pétrole ont bondi la semaine dernière après que les États-Unis et l'Iran ont tous deux tiré sur des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et que les Houthis, alliés de Téhéran au Yémen, ont progressé en direction de celui de Bab el-Mandeb, autre carrefour maritime majeur pour le transport de pétrole depuis le Golfe vers la mer Méditerranée

(Reportage Parisa Hafezi, rédigé par Peter Graff, version française Benjamin Mallet)