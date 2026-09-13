Obama appelle à la prudence face à l'IA, exhorte les démocrates à s'attaquer au sujet-presse

L'ancien président américain Barack Obama a averti que l'intelligence artificielle pourrait s'avérer "dangereuse" si elle n'était pas correctement gérée et a exhorté les démocrates à définir des programmes politiques et de gouvernance pour faire face à ce problème, rapporte dimanche le New York Times.

Cette prise de position, formulée lors d'une récente collecte de fonds privée, intervient alors qu'un nombre croissant de législateurs américains réclament un durcissement de la réglementation sur les systèmes d'IA à la suite de mises en garde de deux chercheurs d'Anthropic selon lesquels les progrès rapides du secteur risquent d'entraîner l'extinction de l'humanité.

"C'est un domaine qui évolue très rapidement dans le secteur privé, et si nous ne prenons pas les choses en main, je pense que cela peut être dangereux", a déclaré Barack Obama jeudi, selon New York Times.

S'appuyant sur une transcription partielle de ses propos fournie par le bureau de Barack Obama, le journal ajoute que celui-ci a encouragé le chef de file de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, à contribuer à l'organisation d'un débat public sur la politique en matière d'IA si les démocrates reprennent la majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

"Une fois élu président de la Chambre, je vous encouragerais vivement à ce que les démocrates mettent en place un cadre pour un débat public très visible", a déclaré Barack Obama à Hakeem Jeffries, rapporte le New York Times.

L'ancien occupant de la Maison blanche a également appelé les candidats à la présidentielle de 2028 à faire de l'IA l'un de leurs axes prioritaires, avec un plan très clair pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et d'économie qu'elle suscite, précise le journal.

Le bureau de Barack Obama n'a pas répondu dans l'immédiat répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les craintes relatives au secteur ont été alimentées ces dernières semaines par des cas d'agents d'IA devenus incontrôlables et ayant piraté des systèmes externes, ainsi que par le départ de chercheurs spécialisés dans la sécurité de l'IA inquiets des risques liés à cette technologie.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, avec un cadre en trois étapes visant à modérer leur développement et à gagner du temps pour gérer les risques associés à celui-ci.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore, version française Benjamin Mallet)