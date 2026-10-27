Netanyahu met en garde contre une forte mobilisation des électeurs arabes lors des élections israéliennes ; les dirigeants arabes qualifient cette stratégie de raciste

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* Netanyahu exhorte ses partisans à contrer la mobilisation des électeurs arabes

* Un homme politique arabe qualifie ces messages d'incitation à la haine

* Les sondages laissent entrevoir que la coalition de Netanyahu pourrait perdre la majorité

par Alexander Cornwell

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses partenaires de coalition d’extrême droite ont lancé mardi une dernière offensive pour inciter leurs partisans à se rendre aux urnes, mettant en garde contre une forte participation électorale des Arabes, une tactique que les responsables politiques arabes ont dénoncée comme raciste et incendiaire.

Des voitures arborant les drapeaux du Likoud, le parti de Netanyahu, ont sillonné Jérusalem en diffusant à plein volume l’appel islamique à la prière et en exhortant les partisans à voter car « les Arabes votent », ont rapporté des témoins.

Dans une série de publications, M. Netanyahu a mis en avant les longues files d’attente devant les bureaux de vote dans les communautés arabes et a publié une image qui, selon lui, montrait des Arabes, dont des femmes portant le niqab, attendant de voter.

« Si nous ne nous réveillons pas maintenant, nous nous retrouverons avec un gouvernement dirigé par Mansour Abbas et Ahmed Tibi », a-t-il déclaré dans un message, faisant référence à deux éminents hommes politiques arabes palestiniens en Israël.

Le taux de participation a atteint 55,7 % au cours des neuf premières heures de scrutin, a indiqué la commission électorale, soit le rythme le plus rapide jamais enregistré . Les Arabes, pour la plupart d’origine palestinienne, représentent environ 21 % de la population israélienne, qui compte 10 millions d’habitants, et ont traditionnellement un taux de participation inférieur à celui des Israéliens juifs.

Tibi, candidat d’un parti arabe, a déclaré qu’une forte participation de la minorité arabe d’Israël « ouvrirait la voie à un gouvernement alternatif et changerait cette grave réalité ».

Sami Abu Shehadeh, chef du parti arabe Balad, a écrit sur X que les longues files d’attente devant les bureaux de vote devraient être source de « fierté et de joie pour tous ceux qui croient en la démocratie ».

« Nous recevons tous ces messages incendiaires de la part de ces racistes mesquins, Ben-Gvir, Netanyahou et leurs acolytes. De quoi ont-ils peur? C’est en réalité un spectacle formidable, c’est bon pour la démocratie. »

NETANYAHU A À PLUSIEURS REPRISES DÉCRIT LES ÉLECTEURS ARABES COMME UNE MENACE

Les mises en garde de Netanyahou font écho à ses précédentes campagnes électorales, au cours desquelles il avait cherché à mobiliser ses partisans de droite en présentant une forte participation arabe comme une menace, s’attirant ainsi des accusations de racisme de la part de ses adversaires.

Ces élections sont les premières depuis l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 et les guerres qui ont suivi à Gaza, au Liban et en Iran . Les quatre années de la coalition nationaliste-religieuse de Netanyahou ont coïncidé avec une recrudescence des crimes violents au sein des communautés arabes d’Israël, notamment de nombreux meurtres liés au crime organisé.

Les sondages indiquent que la coalition de Netanyahou est en passe de perdre sa majorité parlementaire , même si les partis d’opposition pourraient eux aussi avoir du mal à obtenir les 61 sièges nécessaires pour former un gouvernement majoritaire.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a supervisé une politique de démolition des habitations arabes construites illégalement, tandis que le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a encouragé la « judaïsation » de zones du nord et du sud d’Israël où vivent de nombreux Arabes. Les deux ministres ont été sanctionnés par les pays occidentaux pour avoir, selon les accusations, incité à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué, Itamar Ben-Gvir a qualifié le taux de participation des électeurs arabes de « fou », exhortant ses partisans à voter pour son parti, « Jewish Power », s’ils souhaitaient que le pays reste juif et sioniste.

Le parti « Sionisme religieux » de Smotrich a indiqué que le ministre des Finances avait suspendu sa campagne électorale le jour du scrutin afin de convoquer une réunion d’urgence pour discuter de ce qu’il a qualifié de participation exceptionnellement élevée parmi les électeurs arabes.