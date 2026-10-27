Attentat de Trappes : Lecornu accuse la gauche de "recel politicien" et de "faire le jeu du RN"

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale à Paris le 27 octobre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Sébastien Lecornu, a accusé mardi la gauche de "recel politicien" après l'attentat raciste de Trappes et de "faire le jeu du Rassemblement national" après que les députés socialistes et écologistes ont quitté l'hémicycle lors des questions au gouvernement.

Les élus de ces deux groupes sont sortis en bloc au moment où le nouveau président du groupe RN, Sébastien Chenu, interrogeait le Premier ministre. Le député du Nord venait de fustiger les "minables récupérations politicardes" de ses adversaires de gauche qui font le lien entre les discours du parti d'extrême droite et le passage à l'acte du tireur de Trappes.

Dans sa réponse, le chef du gouvernement a dénoncé un "spectacle dans lequel tout sent la campagne présidentielle (et) le recel politicien".

Puis, s'adressant clairement aux rangs clairsemés de la gauche, il leur a reproché "en croyant combattre le racisme" d'être "précisément en train de faire le jeu de l'extrême droite, du Rassemblement national".

"Vous devriez justement être présents dans cet hémicycle, ne pas avoir déserté, mener le débat, défendre l'unité (et) les valeurs de la République et faire corps, faire bloc et ne rien lâcher", a insisté M. Lecornu.

En conclusion, le locataire de Matignon a estimé que "l'ambiance particulièrement nauséabonde de ces questions au gouvernement (ne) laisse présager de rien de bon pour les semaines et les mois qui viennent" - sous-entendu, jusqu'à la présidentielle qui se tiendra dans six mois.