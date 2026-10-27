La France dénonce de nouvelles opérations d'ingérence en Afrique au profit de la Russie

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot le 23 octobre 2026, à Istanbul en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

La France a affirmé mardi que l'entité GlobUs, présentée comme un club international d'experts, est une "façade" permettant de "mener des opérations de manipulation de l'information et d'ingérence politique" en Afrique, au profit de la Russie.

Cette structure est particulièrement active au Cameroun, ainsi qu'au Congo-Brazzaville, selon un rapport de Viginum, service de l’Etat français chargé de lutter contre les ingérences numériques étrangères.

La Russie est régulièrement épinglée pour ses entreprises de désinformation, notamment sur le continent africain, où elle profite depuis plusieurs années de la position affaiblie de la France, ancienne puissance coloniale, pour s'imposer en tant que partenaire diplomatique, économique et militaire.

Illustration de cette politique, la 3e édition du sommet Russie-Afrique, qui réunit Vladimir Poutine et des dirigeants de dizaines de pays africains, se tient à Moscou de mercredi à jeudi.

"Je demanderai que des sanctions européennes soient prises à l'encontre des responsables de cette opération d'ingérence", a affirmé mardi sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au sujet de GlobUs.

Cette structure non-étatique "qui se présente comme un +club international d'experts+, a été créée peu de temps après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie", début 2022, rapporte Viginum.

Elle dispose d’un site internet "disponible en russe, en anglais et en français, ne générant presque aucun trafic" mais est active sur trois chaînes Telegram cumulant plus de 75.000 abonnés, des comptes sur d'autres réseaux sociaux et sponsorise des émissions dans des médias africains, détaille-t-il.

Elle met "en réseau des individus qui diffusent régulièrement des récits pro-russes et anti-Occidentaux", parmi lesquels figurent journalistes, influenceurs, juristes ou politologues, selon Viginum.

Il indique que GlobUs organise et participe également "à des tables-rondes impliquant des entités liées à l’État russe, notamment la Douma", chambre basse du Parlement russe.

"Galaxie Prigojine"

GlobUs est dirigée par Youlia Berg et Andreï Gromov, "deux +entrepreneurs d’influence+ russes" étant "issus de la +galaxie Prigojine+ (allusion à Evgueni Prigojine, ancien chef du groupe paramilitaire Wagner, aujourd'hui décédé, NDLR)" et "mènent depuis plusieurs années des opérations d’influence en Russie, en Europe et en Afrique", ajoute Viginum.

Il rappelle qu'après la mort d'Evguéni Prigojine, en août 2023, des "entités" qui lui étaient proches "ont été en partie démantelées et progressivement captées par l’État russe, en priorité par ses services de renseignement", précisant que Mme Berg et M. Gromov "entretiennent des liens réguliers avec des structures liées à l’État russe".

Viginum estime "probable que GlobUs ait été identifiée et exploitée par le gouvernement russe et ses services de renseignement pour faciliter la conduite d’opérations d’ingérence et d’influence" ( AFP / Loic VENANCE )

Dans le rapport, Viginum estime "probable que GlobUs ait été identifiée et exploitée par le gouvernement russe et ses services de renseignement pour faciliter la conduite d’opérations d’ingérence et d’influence", écrit-il, tout en relativisant "l'efficacite réelle" de ses stratégies d'influence sur les populations.

Selon ce rapport, le fonctionnemment de GlobUs rappelle celui d'African Initiative, organisation notamment sanctionnée par l'UE pour sa diffusion de "désinformation russe sur le continent africain".

GlobUs est très implantée au Congo-Brazzaville et au Cameroun, un pays où Viginum décrit "une stratégie de blanchiment d'informations via différentes plateformes médiatiques, dont les dirigeants sont considérés comme proches des intérêts de la Russie".

Il cite notamment la chaîne de télévision Afrique Média TV - aujourd'hui suspendue mais présente sur d'autres canaux -, documentée comme "l’un des principaux relais et amplificateurs des narratifs et des opérations d’influence informationnelle russes sur le continent africain", avec 1,2 million d'abonnés sur Facebook.

"Ce sont des médias qui diffusent très régulièrement des contenus sponsorisés par Globus, qui disposent également de partenariats avec des médias d'État russes comme RT, Russia Today", ajoute une source diplomatique française.

Au Congo, Viginum dit avoir "détecté une implication accrue des membres de GlobUs dans sa capitale, Brazzaville", d'août 2025 à l'approche de l'élection présidentielle en mars 2026.

Youlia Berg est par ailleurs liée à "Africa Politology", un réseau d'influence russe, selon la même source.

Le réseau "Politology" s'est "étendu et cible désormais l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde", a révélé mardi le collectif All Eyes on Wagner dans une note s'appuyant sur des centaines de documents.