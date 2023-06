Ne confondez plus plafonds de carte et solde lors de vos opérations bancaires

(Crédits photo : Adobe Stock - Client d'une banque bloqué par les plafonds de paiement)

Qui n'a jamais été freiné par le plafond de sa carte lors d'une transaction ? Pour ceux qui méconnaissent ou ont oublié le fonctionnement des plafonds, c'est le moment d'y voir clair entre plafonds de carte et solde de compte bancaire. En effet, ce n'est pas parce que celui-ci est créditeur, qu'une opération sera autorisée. (Re)découvrez pourquoi.

Plafond de carte bancaire : de quoi s'agit-il ?

Il correspond au montant maximal autorisé que doit respecter le client pour ses différentes opérations bancaires sur une période donnée (en général 7 jours glissants pour les retraits et 30 jours glissants pour les paiements). Les différents seuils sont convenus et disponibles dans la convention de compte, signée entre l'établissement bancaire et son client. Ils sont notamment liés au type de carte détenue.

Jours glissants vs périodes fixes, quelles différences ? Cela signifie qu'il n'y a pas remise à zéro des compteurs de retraits et de paiements le 1er jour du mois. Si on est le 17 du mois, ce sont bien les montants jusqu'au 17 du mois suivant qui seront comptabilisés dans le calcul des plafonds. Peu importe si on est à cheval entre deux mois.

Quels types de plafonds sont appliqués par votre banque ?

Plusieurs types d'opérations font l'objet de plafonds, définis par chaque banque (1) :

Plafonds de retraits (en euros et en devises) : il s'agit du montant d'argent retiré aux distributeurs automatiques de billets sur une période donnée.

il s'agit du montant d'argent retiré aux distributeurs automatiques de billets sur une période donnée. Plafonds de paiements (en euros et en devises) : ils déterminent le montant maximal de dépenses que le client est autorisé à réaliser sur une période définie, au titre d'un paiement par carte bancaire. Les demandes d'autorisation préalable de certains tiers (agence de voyage, station-service et location de véhicule) étant supérieures à la dépense finale, elles viennent gonfler (même artificiellement) le plafond de paiement utilisé.

A noter : certaines banques ajoutent aussi parfois un plafond sur le nombre maximal d'opérations sur la période.

Plafonds sans contact : pour rappel, le montant s'élève à 50 euros par transaction, dans la limite des plafonds classiques de paiement de votre carte bancaire. Pour le paiement mobile, les plafonds de paiements sont ceux de votre carte. Quelle que soit votre banque, le montant maximal par période (jour, semaine, mois…) ne pourra excéder 150 euros et le nombre de transactions sera limitée à 5 : en cas de dépassement d'un de ces deux seuils, une nouvelle saisie du code sera exigée pour réinitialiser les plafonds.

Dans la plupart des banques de l'Hexagone, les montants de plafonds sont identiques en France et à l'étranger. Le calcul se fait en euros sur la totalité des opérations de la période, toutes zones géographiques confondues. Chez Boursorama Banque, il n'y a pas en plus de critère de plafond sur le nombre d'opérations.

Pourquoi la banque fixe-t-elle des plafonds à ses clients ?

Il existe d'une part un objectif sécurité dans la fixation par la banque de plafonds de retraits et de paiements. Cette mesure participe à la lutte anti-fraude en bloquant toute tentative menée par une personne malveillante de vider les comptes de sa victime. D'autre part, le système de plafonnement sert de garde-fou au client quant à son train de vie du moment, qu'il doit surveiller pour ne pas être à découvert ou se retrouver avec un niveau de trésorerie soudainement dégradé.

Ces plafonds étant forfaitaires pour une même catégorie de carte, ils suivent des règles strictes détaillées dans une grille et peuvent paraître déconnectés des avoirs réels détenus et du solde bancaire effectif de chaque client. Par exemple, celui-ci peut être serein (car solvable), alors qu'il est susceptible d'être bloqué dans ses prochaines opérations en cas de dépassement.

Comment optimiser ou ajuster le montant de vos plafonds ?

La première bonne pratique à suivre par tout client est de connaître son niveau de dépenses en cours, en consultant régulièrement ses comptes en ligne et la classification de ses achats par nature, organisme et montant. Ainsi, s'il approche du seuil de paiements ou de retraits accordé, il sera en mesure, soit de réviser à la baisse ses sorties d'argent de la période, soit de demander à sa banque un assouplissement du maximum initialement défini.

En effet, il est possible de formuler une demande de modification de plafond à sa banque. Dans certaines banques, le changement de plafond est immédiat et gratuit. L'octroi du nouveau plafond (temporaire ou permanent avec possibilité d'ajustement à tout moment) dépend du type de carte bancaire, des encours disponibles et des flux créditeurs ou positifs (ex : revenus) sur le compte. Une grille est disponible, faisant état de vos droits en fonction de ces critères.(2)

D'autres moyens de paiement dématérialisés et très pratiques échappent à la règle de calcul des plafonds : le virement et le prélèvement. Ils permettent donc de contourner ponctuellement les limitations imposées par les plafonds.

En outre, une carte bancaire premium, dotée de généreuses options, permet de majorer mécaniquement et durablement les plafonds «classiques» afin de retrouver une latitude financière appréciable, notamment en cas de dépenses élevées (ex : frais de santé imprévus, réservation de vols…). A ce titre, La carte de l'offre METAL de Boursorama peut intégrer, sous conditions d'octroi selon les flux sur le compte et les encours possédés*, des plafonds réhaussés (jusqu'à 3.000 euros pour les retraits et jusqu'à 50.000 euros pour les paiements) pour un confort d'utilisation maximal à tout moment pour son détenteur. (*Boursorama Banque se réserve le droit d'accepter ou non chaque demande de relèvement).

Enfin, des alertes automatiques permettent au client de savoir qu'il approche du maximum autorisé, en recevant par exemple une notification dès 80% d'atteinte.

Spécificité plafonds compte joint : chez Boursorama Banque, dans le cadre d'un compte joint auquel deux cartes sont adossées, les plafonds de chaque carte se cumulent. Cette option est intéressante pour lever momentanément les plafonds restrictifs et effectuer des achats en commun, à condition de payer avec deux cartes bancaires et de disposer d'un montant d'encours suffisant sur le compte joint.

Les plafonds constituent un rempart protégeant le client d'un usage abusif ou hasardeux de ses moyens de paiement. Pourtant, ils peuvent être perçus comme une contrainte, limitant sa liberté de faire des achats ou de régler ses échéances, malgré des encours suffisants. Une vision dynamique de ses comptes, des pratiques bancaires digitales et l'adoption d'une carte aux plafonds étendus contribuent à plus de flexibilité.

Découvrez toutes les cartes bancaires Boursorama Banque et leurs plafonds respectifs pour faciliter vos opérations au quotidien et gérer l'imprévu.

(1) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2424

(2) https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/payer-a-l-etranger/payer-par-carte-a-letranger/