Musk a dépensé 276 millions de dollars lors des élections de mi-mandat pour aider les républicains à conserver le contrôle du Congrès

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(Ajoute un 12e point concernant les 90 millions de dollars de dépenses au cours du cycle électoral de 2026)

par Dawn Kopecki

Elon Musk a dépensé jusqu’à présent environ 366 millions de dollars au cours du cycle électoral américain de mi-mandat de 2026 , dont 276 millions depuis juillet pour aider les républicains à conserver le contrôle du Congrès, alors même que les chances des démocrates de reprendre la Chambre des représentants et le Sénat se sont améliorées.

La générosité de Musk, déjà rapportée par le New York Times, fait de l’homme le plus riche du monde probablement le plus grand donateur politique de la campagne électorale de cette année, selon les registres de financement des campagnes.

Les enjeux sont importants pour Musk, les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis réclamant des enquêtes sur ses contrats gouvernementaux en tant que directeur général de la société aérospatiale SpaceX SPCX.O ainsi que sur son travail à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale sous la présidence de Donald Trump .

Voici le détail de ses dépenses politiques, confirmé par un porte-parole de son super PAC, America PAC.

* Musk a dépensé 366 millions de dollars depuis le début de ce cycle électoral, qui a débuté le 1er janvier 2025.

* Au moins 276 millions de dollars ont été versés depuis juillet à des groupes républicains et à son propre super PAC. Sur les 276 millions de dollars de dons du troisième trimestre:

* 158 millions de dollars ont été versés au Senate Leadership Fund, le super PAC créé pour aider à faire élire des républicains au Sénat et aligné sur le leader de la majorité au Sénat, John Thune, un républicain du Dakota du Sud.

* 20 millions de dollars ont été versés au Congressional Leadership Fund, le super PAC créé pour les républicains de la Chambre des représentants et aligné sur le président de la Chambre, Mike Johnson, un républicain de Louisiane.

* 76 millions de dollars ont été versés au Musk’s America PAC.

* 10 millions de dollars ont été versés au Lone Star Liberty PAC, qui soutient la candidature du procureur général républicain Ken Paxton au Sénat américain au Texas, où les derniers sondages le placent au coude à coude avec le démocrate James Talarico.

* 10 millions de dollars ont été versés à la Republican Governors Association.

* 2 millions de dollars ont été versés à l’Association des procureurs généraux républicains.

* L’America PAC soutient des candidats républicains dans sept États clés et dans près de trois douzaines de circonscriptions de la Chambre des représentants.

* Ces nouveaux dons seront rendus publics jeudi, date à laquelle de nombreux super PAC sont tenus de divulguer leurs dépenses du troisième trimestre.

* M. Musk a également versé davantage de fonds par l’intermédiaire d’organismes qui ne divulguent pas l’identité de leurs donateurs, selon un article du New York Times.

* Environ 90 millions de dollars dépensés au cours de ce cycle électoral ont servi à financer des actions menées lors de la précédente élection ou à soutenir d’autres causes, notamment la candidature infructueuse d’un candidat à la Cour suprême du Wisconsin et un programme controversé prévoyant le versement d’un million de dollars aux électeurs inscrits ayant signé une pétition en faveur de la liberté d’expression et du droit au port d’armes, selon un porte-parole de l’America PAC.

* Musk a dépensé environ 290 millions de dollars au cours du dernier cycle électoral, au cours duquel Trump a remporté l’élection présidentielle face à l’ancienne vice-présidente Kamala Harris.