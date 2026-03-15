MUNICIPALES/EN DIRECT-Le RN donné en tête à Toulon, Bompard veut un "front antifasciste"

Près de 49 millions de Français étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales destinées à désigner les maires et conseillers municipaux de quelque 35.000 communes.

Dans les plus grandes villes, à commencer par Paris et Marseille, l'incertitude domine quant à l'issue du scrutin. Dans la capitale, la droite ambitionne de mettre fin à 25 années de domination d'une gauche toujours résistante tandis que le RN espère ravir la seconde ville de France.

Pour se maintenir au second tour, prévu le 22 mars, le candidat doit avoir recueilli plus de 10% des voix. Toute liste ayant recueilli plus de 5% des suffrages peut fusionner avec une autre liste dans l'entre-deux-tours.

L'une des inconnues du scrutin réside donc dans ce jeu d'alliances, à gauche comme à droite, susceptible de constituer des marqueurs à un an de la présidentielle et des législatives de 2027.

Selon les projections de plusieurs instituts de sondage, la participation finale au premier tour des municipales est estimée entre 56% et 58,5%, en hausse par rapport au précédent scrutin de 2020 (44,5%) bouleversé par la pandémie de COVID-19, mais bien en deça de 2014 (63,5%).

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

20h42 - "Aucune voix pour LFI", donne pour "seule consigne" Bruno Retailleau, le président Les Républicains.

"Pour le reste, les électeurs sont libres, leur choix leur appartient, il doit être respecté".

20h34 - "Je suis favorable au plus large rassemblement possible pour éviter le retour en arrière" que constituerait une victoire du Parti communiste et de ses alliés insoumis ainsi que pour limiter le score du candidat RN, annonce Edouard Philippe depuis le Havre, où il est donné en tête au premier tour.

20h25 - "Nous tendons la main aux autres listes engagées dans ce scrutin pour permettre partout où la droite et l'extrême droite menacent la constitution d'un front antifasciste au second tour", déclare le coordinateur de La France Insoumise (LFI) Manuel Bompard, appelant à une fusion des listes en mesure de se qualifier au second tour.

"Les appels au désistement des listes de gauche, s'ils étaient suivis des faits, offriraient le chemin de la victoire de la droite et de l'extrême droite", ajoute-t-il.

"C'est l'heure du sursaut populaire."

A ROUBAIX et LIMOGES, la liste menée par LFI est donnée en tête et au coude-à-coude avec le maire socialiste Arnaud Deslandes à LILLE.

20h20 - Deux autres estimations donnent en tête la candidate RN Laure Lavalette à TOULON. Elle est créditée de 40,5% des voix selon Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio et de 39,5% selon Toluna Harris Interactive et ses partenaires M6 et RTL.

20h11 - A LILLE, Lahouaria Addouche (LFI) est au coude-à-coude avec le maire sortant Arnaud Deslandes (PS) avec 27,5% des suffrages chacun, selon une estimation de Toluna Harris Interactive pour M6-RTL. Stéphane Baly (Ecologistes) est donné à 17,1% et Matthieu Vallet (RN) à 10%.

20h05 - "Dans de nombreuses communes, les candidats du Rassemblement national arrive en tête du scrutin ou sont en bonne position pour l'emporter dimanche prochain", assure le président du RN, Jordan Bardella, depuis Beaucaire (Gard) où le maire sortant RN Nelson Chaudon a été réélu. A PERPIGNAN, Louis Aliot serait réélu dès le premier tour.

"Là où nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons", ajoute Jordan Bardella.

"Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme."

"Le changement n'attend pas 2027, il commence dès dimanche prochain."

20h02 - Au HAVRE, le maire sortant Edouard Philippe (Horizons), qui a fait de sa réélection une condition à sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, est donné à 43,76% des suffrages. Il devance les listes de Jean-Paul Lecoq (UG, 33,25%) et de Franck Keller (UDR-RN, 15,3%), selon Elabe Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

20h00 - A TOULON, la liste menée par la porte-parole du RN Laure Lavalette est donnée à 39,4% au premier tour, devant la maire sortante Josée Massi (LR) à 30,5% et le sénateur Michel Nonnus (LR) 16,6%, selon une estimation Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

A ROUBAIX, la liste menée par le député LFI David Guiraud, proche de Jean-Luc Mélenchon, est donnée à 45% des voix devant celle d'Alexandre Garin (DVD) à 20,1%, Karim Amrouni (DVG, PS, Ecologistes) à 17,2% et Céline Sayah (RN) à 13,2%, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.

A NIMES, où le maire sortant Jean-Paul Fournier (LR) ne se représente pas, le candidat Vincent Bouget (gauche unie sauf LFI) est donné à 30,6% des voix, juste devant Julien Sanchez (RN-UDR) à 29,7%, Franck Proust (Les Républicains, Horizons, UDI, Parti Radical) à 19,5% et Julien Plantier (Renaissance, MoDem) à 14,3%, selon l'estimation Ifop-Fiducial.

18h00 - Les premiers bureaux de vote ferment. Ils resteront ouverts jusqu'à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

17h30 - Le taux de participation pour l'élection des conseillers de Paris a atteint 44,01% à 17h00, indique la préfecture de région Ile-de-France sur X, soit onze points de plus qu'en 2020, et 4,4 points de plus qu'en 2014.

17h00 - Le taux de participation s'établit à 48,90% à 17h00, annonce le ministère de l'Intérieur, contre 38,77% il y a six ans lors de la pandémie de COVID-19, 54,72% en 2014 et 56,25% en 2008.

12h00 - La participation à midi atteint 19,37%, annonce le ministère de l'Intérieur, contre 18,38% il y a six ans en pleine pandémie de COVID-19, 23,16% en 2014 et 23,00% en 2008.

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

VOIR AUSSI:

Le POINT sur les élections municipales nL8N4001SX

(Rédaction de Paris)