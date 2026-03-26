Moscou dément négliger les discussions sur l'Ukraine

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov
La Russie est en contact avec les États-Unis au sujet d'un nouveau cycle de discussions sur un règlement de paix en Ukraine dès que les conditions le permettront, a déclaré jeudi le Kremlin.
"Nous restons ouverts, nous sommes en contact avec les Américains et nous comptons organiser le prochain cycle de discussions dès que les circonstances le permettront", a déclaré Dmitri Peskov, porte‑parole du Kremlin.
Dmitri Peskov a réfuté le contenu d'un article du New York Times selon lequel le conflit au Moyen-Orient aurait amené le président Vladimir Poutine à perdre tout intérêt pour des négociations sur la fin du conflit en Ukraine.
"Il s'agit d'une invention absolument fausse qui ne correspond pas à la réalité. Au cours des cycles de discussions trilatérales qui ont eu lieu, certains progrès ont été réalisés vers un règlement", a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes.
Le porte‑parole a assuré que Moscou n'avait pas renoncé à des pourparlers de paix, tout en ajoutant que des questions clés – notamment territoriales – restaient non résolues.
Le texte du New York Times, signé par le journaliste russe Mikhaïl Zygar, soutenait que l'économie russe a rencontré en début d'années d'intenses difficultés, conduisant alors Vladimir Poutine à prendre plus au sérieux des négociations sur un règlement en Ukraine.
Le conflit au Moyen-Orient aurait inversé cette dynamique en faisant monter les prix du pétrole, en allégeant la pression économique sur Moscou et en réduisant l'attention de Washington pour l'Ukraine.
(Dmitry Antonov;version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)
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