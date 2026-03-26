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Moscou dément négliger les discussions sur l'Ukraine
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:02

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov

La Russie est ‌en contact avec les États-Unis au sujet d'un nouveau cycle ​de discussions sur un règlement de paix en Ukraine dès que les conditions le permettront, a déclaré jeudi le Kremlin.

"Nous ​restons ouverts, nous sommes en contact avec les Américains et nous comptons organiser ​le prochain cycle de discussions dès ⁠que les circonstances le permettront", a déclaré Dmitri Peskov, ‌porte‑parole du Kremlin.

Dmitri Peskov a réfuté le contenu d'un article du New York Times selon lequel le ​conflit au Moyen-Orient ‌aurait amené le président Vladimir Poutine à perdre ⁠tout intérêt pour des négociations sur la fin du conflit en Ukraine.

"Il s'agit d'une invention absolument fausse qui ne correspond ⁠pas à la ‌réalité. Au cours des cycles de discussions trilatérales ⁠qui ont eu lieu, certains progrès ont été réalisés ‌vers un règlement", a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes.

Le ⁠porte‑parole a assuré que Moscou n'avait pas renoncé ⁠à des pourparlers ‌de paix, tout en ajoutant que des questions clés – notamment ​territoriales – restaient non résolues.

Le texte ‌du New York Times, signé par le journaliste russe Mikhaïl Zygar, soutenait que ​l'économie russe a rencontré en début d'années d'intenses difficultés, conduisant alors Vladimir Poutine à prendre plus au sérieux ⁠des négociations sur un règlement en Ukraine.

Le conflit au Moyen-Orient aurait inversé cette dynamique en faisant monter les prix du pétrole, en allégeant la pression économique sur Moscou et en réduisant l'attention de Washington pour l'Ukraine.

(Dmitry Antonov;version française Nicolas Delame, édité ​par Blandine Hénault)

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