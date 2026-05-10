Ligue 1: le PSG vient à bout de Brest et a déjà une main sur le titre

Les joueurs du PSG fêtent leur succès contre Brest, synonyme de 14e de titre de champion de France assuré, le 10 mai 2026 au Parc des Princes ( AFP / Xavier GALIANA )

Grâce à un but tardif de Désiré Doué, le Paris SG est venu à bout dans la douleur d'un Brest valeureux (1-0) dimanche au Parc des Princes, et est quasiment assuré de terminer la saison champion de France pour la 14e fois de son histoire.

Si le titre n'est pas encore mathématiquement acquis, la joie des supporters lors du but de la délivrance de Doué (82e) n'a laissé aucun doute: avec six points d'avance sur son dauphin Lens, deux matches à disputer, et une différence de buts nettement favorable, Paris terminera sauf cataclysme en tête de la Ligue 1.

"On est restés sérieux du début à la fin. On a poussé, on aurait pu marquer à plusieurs reprises. C'était important de finir en beauté ici au Parc", s'est réjoui au micro de Ligue 1+ Désiré Doué, le héros du soir pour sa 100e apparition sous le maillot parisien.

C'est donc dans le chaudron de Bollaert, pour un match de gala face aux Sang et Or mercredi, que les Parisiens pourront valider définitivement leur titre à condition de ne pas perdre.

La liesse au coup de sifflet final pour cette dernière rencontre de la saison à domicile était double, avec des supporters encore sur un nuage depuis la qualification acquise mercredi pour la finale de la Ligue des champions après avoir dominé le Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation).

Afin de reposer les esprits et les corps malmenés par les deux matches contre les Bavarois, Luis Enrique avait donc procédé à un large remaniement d'effectif contre Brest, qui n'avait lui plus rien en jeu, hormis son amour-propre après une gifle face au Paris FC (4-0).

Mais comme la semaine dernière, où les habituels remplaçants parisiens s'étaient fait surprendre par un Lorient opportuniste (2-2), les seconds couteaux, assistés du capitaine Marquinhos, ont peiné face à des Bretons solides défensivement.

- Doué décisif -

Désiré Doué inscrit le but de la victoire pour le PSG contre Brest, le 10 mai 2026 au Parc des Princes ( AFP / Xavier GALIANA )

Dans une première période où ils ont monopolisé le ballon sans parvenir à imposer beaucoup de rythme, les joueurs de Luis Enrique n'ont eu que de maigres occasions, la meilleure intervenant après une frappe lointaine de Lucas Hernandez, bien détournée par Grégoire Coudert (7e).

Après cette première tentative, les Parisiens n'ont que peu déstabilisé les défenseurs bretons, et ont eux-mêmes failli être surpris, notamment sur des corners.

Heureusement pour les Parisiens, le jeune gardien Renato Marin, 19 ans, a brillé pour son deuxième match sous les couleurs parisiennes, s'imposant avec des sorties autoritaires (23e, 29e, 33e) pour éteindre les quelques étincelles brestoises.

Au retour des vestiaires, l'intensité est remontée d'un cran, à mesure que Luis Enrique vidait son banc pour essayer d'enfin faire céder le verrou brestois.

Quelques-uns des héros de la double confrontation contre Munich sont ainsi venus à la rescousse du PSG: Désiré Doué, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, et l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, étincelant en Ligue des champions.

Si le jeune Senny Mayulu a bien failli signer l'ouverture du score, sa frappe heurtant les barre transversale puis le poteau, sans rentrer dans les cages des Bretons (68e), c'est bien d'un des joueurs clés de Paris qu'est venue la délivrance.

Très percutant depuis son entrée en jeu, Doué, après une série de tirs parisiens contrés, a fini par trouver le petit filet de Coudert depuis l'entrée de la surface, faisant exploser le Parc (82e).

Une dernière parade de Marin face à Hugo Magnetti (85e) plus tard, les supporters ont pu savourer un titre déjà presque décroché.