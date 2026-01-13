Merz s'inquiète de l'influence politique exercée sur les banques centrales

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est inquiété mardi de l'influence politique exercée sur les banques centrales autour du monde et a rappelé qu'il était primordial de leur permettre de fonctionner de manière indépendante.

"Je suis préoccupé depuis un certain temps, et pas seulement depuis quelques jours ou quelques semaines, par la force de l'influence politique sur les banques centrales du monde entier", a déclaré Friedrich Merz lors d'un déplacement dans la ville indienne de Bangalore.

"Pour de bonnes raisons, l'Europe, y compris l'Allemagne, a toujours considéré que l'indépendance de la banque centrale était d'une importance capitale. J'espère que cela restera le cas", a-t-il ajouté.

(Reportage Andreas Rinke, rédigé par Miranda Murray, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)