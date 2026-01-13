"Difficile de survivre en tant que démocratie" : la présidente de la Moldavie favorable à une réunification avec la Roumanie face à la pression russe

Indépendant depuis la dislocation de l'URSS, le petit Etat d'Europe de l'est subit les ingérences de Moscou. Face à la pression qui pèse sur le pays, sa présidente juge préférable de rejoindre le voisin roumain.

La présidente de Moldavie, Maia Sandu, à Chisinau, le 29 septembre 2025 ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

"Regardez ce qui se passe autour de nous". Dans une interview accordée à un site britannique, la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a déclaré qu'elle voterait en cas de référendum pour la réunification avec la Roumanie, membre de l'Union européenne et de l'Otan.

Le petit Etat, enclavé entre Ukraine et Roumanie, est en première ligne des campagnes de déstabilisation étrangère, avec la pression de Moscou et ses alliés, notamment dans la province séparatiste pro-russe de Transnistrie. Le territoire, sans accès à la mer ni frontière avec la Russie, a fait sécession avec la Moldavie en 1991, et constitue depuis une poudrière aux confins de l'Europe continentale. La présidente Maia Sandu dénonce ainsi régulièrement des ingérences de la Russie dans sa petite république majoritairement roumanophone de 2,4 millions d'habitants, issue de l'ex-URSS et située entre la Roumanie et l'Ukraine.

Comment résister?

Dans son entretien diffusé lundi 12 janvier dans le podcast "Le reste est de la politique", la présidente moldave a jugé qu'il devenait "de plus en plus difficile pour un petit pays comme la Moldavie de survivre en tant que démocratie, pays souverain, et bien sûr de résister à la Russie".

La présidente a évoqué la construction nationale indépendante de la Moldavie, accélérée par la chute de l'URSS. "A la fin des années 80, quand le régime (soviétique, ndlr) n'était plus aussi fort qu'avant, nous avons eu ce mouvement national qui nous a amené à l'indépendance, bien sûr avec des discussions avec la Roumanie dont nous faisions partie auparavant", a t-elle rappelé.

Désormais, "si nous avions un référendum, je voterais pour la réunification avec la Roumanie", a-t-elle jugé, ajoutant cependant qu'elle constatait au vu des sondages "qu'il n'y a pas une majorité aujourd'hui en faveur de la réunification de la Moldavie avec la Roumanie".

L'adhésion à l'UE, un objectif "plus réaliste" que la réunification avec la Roumanie

Sous la présidence de Mme Sandu, la Moldavie a présenté sa candidature à l'entrée dans l'UE, ce qu'elle a décrit comme un objectif "plus réaliste" lors de cette interview. Les négociations d'adhésion ont commencé en 2025.

Le parti de Mme Sandu a gagné les élections législatives en septembre, maintenant le cours pro-européen de la Moldavie. Elle a été élue pour un second mandat en 2024. La Moldavie a été unie à la Roumanie entre les deux guerres mondiales, avant son annexion par l'Union soviétique. Elle a déclaré son indépendance lors de la dislocation de l'URSS en 1991.