Tennis-Sinner vise un troisième sacre consécutif à l'Open d'Australie

Super Match Hyundai Card - Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner

par Shrivathsa Sridhar

Jannik Sinner revient à l'Open d'Australie, à partir de dimanche, avec l'objectif de remporter un troisième titre consécutif et d'imposer sa suprématie sur le premier ‍Grand Chelem de l'année à l'instar de celle de Novak Djokovic dans le passé.

L'Italien de 24 ans arrive à Melbourne Park dans des circonstances bien différentes de celles de l'an passé, lorsque son deuxième sacre de rang avait ‌été en partie éclipsé par sa suspension de trois mois après un accord conclu avec l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Avec cette tempête désormais derrière lui, Jannik Sinner entre sur les courts en dur sans contrainte et ​avec une concentration aiguisée après une année 2025 exceptionnelle au cours de laquelle il n'a été sérieusement ⁠défié que par le numéro un mondial Carlos Alcaraz.

"J'ai l'impression d'être un meilleur joueur que l'année dernière", a estimé le numéro deux mondial après sa victoire en fin de saison ⁠dernière sur son rival espagnol lors ‍de la finale du Masters, sa 58e victoire d'une campagne écourtée.

"Honnêtement, c'est une saison ⁠incroyable. Beaucoup, beaucoup de victoires et peu de défaites. Toutes les défaites que j'ai subies, j'ai essayé de voir les choses positives et d'évoluer en tant que joueur."

"J'ai l'impression que cela s'est passé d'une très bonne manière", avait-il ​ajouté.

Jannik Sinner vise désormais une troisième couronne d'affilée à Melbourne - un exploit réalisé pour la dernière fois chez les hommes lors du deuxième "triplé" de Novak Djokovic, de 2019 à 2021 - et un cinquième titre du Grand Chelem ⁠puisqu'il a également remporté l'US Open 2024 et Wimbledon 2025.

Cette quête continue de s'appuyer sur un ​jeu aussi implacable que précis, un rythme métronomique depuis la ligne de fond, ​alimenté par une constance quasi-robotique ​et des frappes lourdes depuis le fond de court qui usent les adversaires et les poussent à la ​faute.

Bien qu'ancré dans la constance et le contrôle, il s'est ⁠efforcé d'ajouter une touche de magie - le genre de spontanéité davantage incarnée par Carlos Alcaraz - et sa quête ajoutera de l'intrigue à une rivalité qui est devenue le duel le plus important du tennis masculin.

"Il a évolué de manière positive, surtout au niveau du service", a déclaré Jannik Sinner, lors du Masters, à propos de son propre jeu. "Depuis ‌le fond du court, c'est un peu plus imprévisible. J'ai encore des marges de progression, où je peux mieux jouer à certains moments."

"C'est aussi difficile parce qu'il faut donner beaucoup de crédit à l'adversaire. Carlos est un joueur incroyable. Il faut se dépasser."

La rivalité "Sincaraz" a déjà illuminé la plupart des plus grands tournois de tennis, mais Melbourne reste la pièce manquante puisqu'ils ne s'y sont jamais affrontés.

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à Bangalore, version française ‌Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)