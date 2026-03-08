Macron s'est entretenu avec les présidents iranien et américain

Le président français Macron s'adresse à un conseil de défense nationale après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, à Paris
Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec le président iranien Massoud Pezechkian ainsi qu'avec le président américain Donald Trump, a annoncé l'Elysée.
Dans un compte rendu de son appel publié sur le réseau X, Emmanuel Macron dit s'être inquiété auprès de son homologue iranien du sort des deux Français Cécile Kohler et Jacques Paris, actuellement assignés à l'ambassade de France de Téhéran.
Leur sécurité et leur retour en France "restent pour nous une priorité absolue", écrit le président français.
A la veille de sa visite à Chypre, pays de l'Union européenne victime d'attaques liées au conflit au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a rappelé la "nécessité que l'Iran cesse immédiatement ses frappes contre les pays de la région".
"L'Iran doit également garantir la liberté de navigation en mettant fin à la fermeture de fait du détroit d'Ormuz", ajoute Emmanuel Macron.
Le président a aussi réitéré la "vive préoccupation" de la France face au développement des programmes nucléaire et balistique de l'Iran et face à l'ensemble de ses activités de déstabilisation dans la région, qui se trouvent à l'origine de la crise actuelle".
Il s'agissait du premier entretien téléphonique entre un dirigeant occidental et le président iranien depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
L'Elysée n'a pas communiqué dans l'immédiat sur le contenu de l'appel entre Emmanuel Macron et Donald Trump.
(Reportage Elizabeth Pineau)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer