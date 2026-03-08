Macron s'est entretenu avec les présidents iranien et américain

Le président français Macron s'adresse à un conseil de défense nationale après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, à Paris

Le président ‌français Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec le président ​iranien Massoud Pezechkian ainsi qu'avec le président américain Donald Trump, a annoncé l'Elysée.

Dans un compte rendu de son ​appel publié sur le réseau X, Emmanuel Macron dit s'être inquiété auprès ​de son homologue iranien du ⁠sort des deux Français Cécile Kohler et Jacques ‌Paris, actuellement assignés à l'ambassade de France de Téhéran.

Leur sécurité et leur retour en France "restent ​pour nous ‌une priorité absolue", écrit le président français.

A la ⁠veille de sa visite à Chypre, pays de l'Union européenne victime d'attaques liées au conflit au Moyen-Orient, Emmanuel Macron ⁠a rappelé ‌la "nécessité que l'Iran cesse immédiatement ses frappes ⁠contre les pays de la région".

"L'Iran doit également garantir ‌la liberté de navigation en mettant fin ⁠à la fermeture de fait du détroit ⁠d'Ormuz", ajoute Emmanuel ‌Macron.

Le président a aussi réitéré la "vive préoccupation" de la ​France face au développement ‌des programmes nucléaire et balistique de l'Iran et face à l'ensemble de ​ses activités de déstabilisation dans la région, qui se trouvent à l'origine de la crise actuelle".

Il ⁠s'agissait du premier entretien téléphonique entre un dirigeant occidental et le président iranien depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.

L'Elysée n'a pas communiqué dans l'immédiat sur le contenu de l'appel entre Emmanuel Macron et Donald ​Trump.

(Reportage Elizabeth Pineau)