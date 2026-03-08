 Aller au contenu principal
Macron s'est entretenu avec les présidents iranien et américain
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 19:55

Le président français Macron s'adresse à un conseil de défense nationale après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, à Paris

Le président ‌français Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec le président ​iranien Massoud Pezechkian ainsi qu'avec le président américain Donald Trump, a annoncé l'Elysée.

Dans un compte rendu de son ​appel publié sur le réseau X, Emmanuel Macron dit s'être inquiété auprès ​de son homologue iranien du ⁠sort des deux Français Cécile Kohler et Jacques ‌Paris, actuellement assignés à l'ambassade de France de Téhéran.

Leur sécurité et leur retour en France "restent ​pour nous ‌une priorité absolue", écrit le président français.

A la ⁠veille de sa visite à Chypre, pays de l'Union européenne victime d'attaques liées au conflit au Moyen-Orient, Emmanuel Macron ⁠a rappelé ‌la "nécessité que l'Iran cesse immédiatement ses frappes ⁠contre les pays de la région".

"L'Iran doit également garantir ‌la liberté de navigation en mettant fin ⁠à la fermeture de fait du détroit ⁠d'Ormuz", ajoute Emmanuel ‌Macron.

Le président a aussi réitéré la "vive préoccupation" de la ​France face au développement ‌des programmes nucléaire et balistique de l'Iran et face à l'ensemble de ​ses activités de déstabilisation dans la région, qui se trouvent à l'origine de la crise actuelle".

Il ⁠s'agissait du premier entretien téléphonique entre un dirigeant occidental et le président iranien depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.

L'Elysée n'a pas communiqué dans l'immédiat sur le contenu de l'appel entre Emmanuel Macron et Donald ​Trump.

(Reportage Elizabeth Pineau)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank