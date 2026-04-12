Macron félicite Magyar pour sa victoire en Hongrie

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Emmanuel Macron a déclaré
dimanche avoir félicité Peter Magyar pour sa victoire aux
élections législatives en Hongrie.
"La France salue une victoire de la participation
démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de
l'Union européenne et pour la Hongrie en Europe", a déclaré le
président français sur X.
L'homme suspecté d'avoir tué une femme et sa soeur dimanche après-midi à Montmorillon (Vienne), est décédé des suites de ses blessures dimanche soir, a-t-on appris de source proche du dossier. Les deux victimes étaient une ex-compagne de l'homme décédé, et la soeur ...
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