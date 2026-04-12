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Macron félicite Magyar pour sa victoire en Hongrie
information fournie par Reuters 12/04/2026 à 21:38

Emmanuel Macron a déclaré dimanche avoir félicité Peter Magyar pour sa victoire aux élections législatives en Hongrie.

"La France salue une victoire de la participation démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne et pour la Hongrie en Europe", a déclaré le président français sur X.

(Rédigé par Bertrand Boucey)

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1 commentaire

  • 21:49

    Les bonnes nouvelles étant rares, on s'en réjouira d'autant plus... en espérant que ce soit l'appui de Trump qui se soit révélé fatal!!

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