Macron appelle à un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles au Moyen-Orient

Le président français Emmanuel Macron lors d'un conseil de sécurité au palais de l'Élysée, à Paris

‌Emmanuel Macron a ​dit jeudi s'être entretenu avec l'émir ​du Qatar et le ​président américain ⁠après les frappes ‌qui ont touché des sites ​de ‌production gazière en ⁠Iran et au Qatar.

"Il est d'intérêt ⁠commun ‌de mettre en ⁠oeuvre sans ‌délai un ⁠moratoire sur les frappes ⁠ciblant ‌les infrastructures civiles, ​en ‌particulier les infrastructures énergétiques et hydrauliques", ​a dit le ⁠chef de l'Etat sur le réseau social X.

(Rajveer Singh Pardesi; version française Camille ​Raynaud)