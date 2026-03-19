 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron appelle à un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 07:44

Le président français Emmanuel Macron lors d'un conseil de sécurité au palais de l'Élysée, à Paris

Le président français Emmanuel Macron lors d'un conseil de sécurité au palais de l'Élysée, à Paris

‌Emmanuel Macron a ​dit jeudi s'être entretenu avec l'émir ​du Qatar et le ​président américain ⁠après les frappes ‌qui ont touché des sites ​de ‌production gazière en ⁠Iran et au Qatar.

"Il est d'intérêt ⁠commun ‌de mettre en ⁠oeuvre sans ‌délai un ⁠moratoire sur les frappes ⁠ciblant ‌les infrastructures civiles, ​en ‌particulier les infrastructures énergétiques et hydrauliques", ​a dit le ⁠chef de l'Etat sur le réseau social X.

(Rajveer Singh Pardesi; version française Camille ​Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank