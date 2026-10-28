Face à la hausse des factures d'énergie, le Royaume-Uni va piocher davantage dans les bénéfices des banques

Le gouvernement d'Outre-Manche a opté pour une hausse de surtaxe, qui sera limitée à une durée de 15 mois, selon le ministre britannique des Finances John Healey.

John Healey, à Londres, le 26 octobre 2026 ( POOL / IAN VOGLER )

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi 28 octobre augmenter temporairement une surtaxe sur les bénéfices des banques exerçant au Royaume-Uni, à 6 %, contre 3 % actuellement, pour financer des aides énergétiques. "Au milieu des tempêtes économiques mondiales, je compte sur nos banques pour aider à financer un peu de répit pour les familles britanniques" , a déclaré le ministre des Finances John Healey, à l'occasion de la présentation du premier budget du gouvernement travailliste d'Andrew Burnham.

"Ce supplément sera limité dans le temps pour financer le soutien immédiat aux factures d'énergie": il commencera en janvier 2027 pour se terminer 15 mois plus tard, a précisé le ministre.

La hausse des taux dope les bénéfices des banques

En 2016, le gouvernement conservateur avait instauré une surtaxe de 8 % sur l'impôt sur les sociétés à la charge des banques exerçant sur son territoire. Elle avait ensuite été réduite à 3 % en 2023. Le secteur bancaire dans son ensemble bénéficie de la hausse des taux d'intérêt liée à l'envolée des prix du pétrole avec le conflit au Moyen-Orient, qui alimente l'inflation partout dans le monde.

Cette flambée des taux a par exemple profité à HSBC, qui a indiqué mardi que son bénéfice net avait bondi de 45,5 %, à 7,1 milliards de dollars au troisième trimestre, également aidé par des réductions des coûts. Sur la même période, le bénéfice après impôt de Barclays a grimpé de 13 %, porté par une forte progression des revenus dégagés par sa division actions. Cette annonce attendue ne ramène cependant pas la surtaxe à son précédent niveau de 8 % et reste temporaire. Déjà en hausse dans la matinée, l'action des banques britanniques grimpait dans la foulée de cette annonce. Les titres de Loyds, NatWest et Barclays prenaient chacun respectivement plus de 3 % à la Bourse de Londres.