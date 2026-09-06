Liban: quatre morts dans des frappes israéliennes, selon Beyrouth

Des soldats inspectent les destructions sur un site visé par une frappe aérienne israélienne dans le village d'Arabsalim, dans le sud du Liban, le 6 septembre 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Le ministère libanais de la Santé a annoncé dimanche la mort de quatre personnes dans des frappes israéliennes dans le sud du pays, Israël affirmant avoir riposté à une attaque du Hezbollah, sur fond de nouvelle escalade malgré une trêve fragile.

Le ministère a fait état de deux morts à Nabatiyé el-Faouqa et de deux femmes tuées à Arab Salim, une commune voisine, ainsi que de 20 blessés, dont plusieurs femmes et enfants.

L'armée israélienne a indiqué avoir riposté au lancement par le Hezbollah de deux drones contre ses soldats, sans faire de blessés, et dénoncé "une violation flagrante" du cessez-le-feu. Le mouvement chiite n'a revendiqué aucune attaque depuis juin.

L'armée avait émis plus tôt dimanche son premier ordre d'évacuation depuis plusieurs semaines, enjoignant aux habitants installés "à proximité d'une installation appartenant" au Hezbollah à Arab Salim de quitter les lieux.

Aucun avertissement n'a été émis pour les autres zones visées.

L'Agence nationale d'information (ANI) a rapporté qu'après cet avertissement, une autre maison avait été détruite par une frappe, tuant les deux femmes, puis que le site visé par l'ordre d'évacuation avait à son tour été frappé.

"Grave violation"

Sur le site où les deux femmes ont été tuées, un journaliste de l'AFP a vu plusieurs objets, dont un drapeau du Hezbollah, éparpillés parmi les décombres. Des bâtiments voisins ont également été endommagés.

Un bâtiment détruit par une frappe aérienne israélienne sur le village d'Arabsalim, dans le sud du Liban, le 6 septembre 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Selon les médias locaux, une frappe à Nabatiyé el-Faouqa a détruit l'ancien hôpital Ghandour, qui n'est plus en activité depuis des années. Le ministère de la Santé a dénoncé "une nouvelle grave violation du droit international humanitaire".

L'ANI a également rapporté une frappe contre une moto dans la région de Nabatiyé et une autre sur un bâtiment historique de la ville, endommageant les bureaux des autorités chargées des finances et de l'agriculture.

Un journaliste de l'AFP a vu d'importants dégâts et des décombres autour de bâtiments voisins, de commerces et de véhicules, tandis que des engins lourds dégageaient une route.

Le maire de Nabatiyé, Abbas Fakhreddine, a déclaré que "le gouvernement libanais doit agir (...) et au moins défendre ses institutions".

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale en menant depuis début mars des frappes sur Israël en soutien à son allié iranien, provoquant des représailles israéliennes qui ont fait plus de 4.300 morts, selon les autorités libanaises.

Les affrontements au Liban ont diminué depuis juin, à la suite d'un protocole entre les Etats-Unis et l'Iran, parallèlement à un accord-cadre entre le Liban et Israël.

Israël poursuit néanmoins ses opérations militaires sporadiques dans le sud, où il continue d'occuper une bande frontalière d'une dizaine de kilomètres.

Une structure détruite par une frappe aérienne israélienne sur le village d'Arabsalim, dans le sud du Liban, le 6 septembre 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Vendredi soir, des bombardements israéliens avaient fait quatre morts dans le sud et l'est du Liban. Israël a dit avoir visé des "terroristes et infrastructures" du Hezbollah, y compris des "dépôts d'armes".

Jeudi, Israël avait annoncé avoir pris le contrôle de la crête montagneuse Ali Taher, qui servait de position stratégique au Hezbollah à Nabatiyé. Le mouvement libanais n'a pas confirmé.

De nouveaux pourparlers sont attendus ce mois-ci entre responsables libanais et israéliens, bien qu'aucune date n'ait été annoncée.