14/05/2025 à 13:55

Les questions que Tibo InShape aurait du poser à Emmanuel Macron

Ce mardi sur TF1, le Youtubeur fitness le plus connu de France a interpellé le président sur le sport, se concentrant sur la nutrition et la pratique du sport à l'école. Mais quelques sujets ont échappé à la vigilance du super musclé. Les voici.

Une question dans le sens du poil : la soirée était-elle physique ?

Pendant plus de trois heures ce mardi, l’émission « Emmanuel Macron, les défis de la France » a vu le président de la République s’épancher sur plein de sujets : les guerres, les retraites, la santé mentale, la fin de vie. Dans cette longue manifestation de son intelligence qui a duré plus de trois heures, le sport, lui, a eu le droit à une dizaine de minutes, sous les angles de la lutte contre l’obésité et de la nutrition. Même s’il est resté loin de l’endurance requise par les huit heures de son grand débat devant les intellectuels, en mars 2019, la président a tenu. Quelle performance de haut niveau ! Gros coup de chapeau à Manu, qu’il faut nuancer par la quasi absence de contradiction.

🗣️ "Les 30 minutes de sport tous les jours à l'école, c'est un formidable instrument de prévention du surpoids" salue Emmanuel Macron …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com