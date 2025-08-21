 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
« Violence inouïe, je n’y crois pas » : Véronique Rabiot répond à Medhi Benatia et Pablo Longoria
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 18:46

« Violence inouïe, je n’y crois pas » : Véronique Rabiot répond à Medhi Benatia et Pablo Longoria

« Violence inouïe, je n’y crois pas » : Véronique Rabiot répond à Medhi Benatia et Pablo Longoria

Un jour sans fin.

Depuis la révélation d’une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes, le duo Benatia-Longoria et le clan Rabiot jouent une partie de poker menteur. Mais qui va bien pouvoir gagner ? En tout cas, Véronique et Adrien ne sont pas là pour se faire des copains . Sur RTL, la maman et agent du milieu de terrain a répondu aux dirigeants de l’OM.…

