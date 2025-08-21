 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nouveau record de dépenses pour la Premier League
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 18:02

LE JACKPOT !

La signature de Noah Okafor à Leeds, pour environ 20 millions d’euros, a permis à la Premier League d’atteindre une marque historique. Comme le rapporte la BBC, les clubs du championnat anglais ont dépensé 2,37 milliards de livres cet été, soit environ 2,75 milliards d’euros . Le record de 2,36 milliards de livres, établi en 2023, est désormais effacé. Liverpool a lâché plus de 330 millions d’euros , tandis que Chelsea a acheté pour 280 millions et Arsenal pour 220 millions.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
