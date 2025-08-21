Un joueur de Leganés envisage de prendre un congé paternité pour quitter le club
La bonne idée du jour.
Arrivé à Leganés l’été dernier après un prêt de six mois, Juan Cruz rêve déjà d’ailleurs . L’ailier espagnol a demandé son départ depuis plusieurs mois au club, relégué en deuxième division la saison dernière. Le joueur semble déjà lassé de la Liga 2 espagnole, selon Marca .…
TA pour SOFOOT.com
