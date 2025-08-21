 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'OM va devoir se passer de Facundo Medina
21/08/2025

Et un coup dur de plus à l’OM.

Dans un contexte toujours très tendu, Marseille n’avait pas besoin que sa recrue phare du mercato se blesse. Suspendu lors de la déroute de Marseille à Rennes vendredi, Facundo Medina est sorti de l’entraînement en béquilles ce mardi après avoir été touché à la cheville. Selon les informations de L’Équipe , l’Argentin sera éloigné des terrains au moins trois semaines.

