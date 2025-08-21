L'OM va devoir se passer de Facundo Medina
Et un coup dur de plus à l’OM.
Dans un contexte toujours très tendu, Marseille n’avait pas besoin que sa recrue phare du mercato se blesse. Suspendu lors de la déroute de Marseille à Rennes vendredi, Facundo Medina est sorti de l’entraînement en béquilles ce mardi après avoir été touché à la cheville. Selon les informations de L’Équipe , l’Argentin sera éloigné des terrains au moins trois semaines. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer