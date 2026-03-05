Les marins grecs en grève pour protester contre les équipages bloqués dans le Golfe

Les marins grecs ont entamé une grève de 24 heures jeudi, immobilisant les services de ferries du pays, pour protester contre le fait que des équipages de navires soient bloqués dans la région du Golfe en raison du conflit au Moyen-Orient.

Ils exigent que la région soit déclarée zone à risque de guerre afin que ces équipages puissent être rapatriés.

Le conflit, qui est en à son sixième jour, met en péril les ports du Golfe et perturbe fortement le trafic passant par le détroit d'Ormuz, axe vital pour le transport d'hydrocarbures. Ce dernier n'est pas fermé mais l'Iran a averti qu'il ouvrirait le feu sur tout navire voulant l'emprunter.

La Grèce est un poids lourd du transport maritime mondial, contrôlant l'une des plus importantes flottes marchandes au monde. Plus de 325 navires appartenant à des intérêts grecs, avec des équipages comprenant des dizaines de marins grecs, se trouvent actuellement dans la région du Golfe.

"Nous exigeons que tous nos collègues se trouvant actuellement dans la dangereuse région du Golfe, dans le golfe d'Oman et en mer Rouge, soient évacués et rapatriés en toute sécurité", a déclaré Angelos Galanopoulos, dirigeant de Stephenson, un syndicat des équipages marins.

L'Organisation maritime internationale a dit s'inquiéter pour le sort des quelque 20.000 marins actuellement dans la région. Au moins neuf bateaux ont été endommagés par des frappes depuis le déclenchement des hostilités samedi.

Au-delà des risques d'une attaque, il y a aussi celui d'une pénurie de vivres, a souligné Apostolis Kypraios, chef du syndicat des ingénieurs marins PEMEN.

"Le gouvernement et les propriétaires de navires sont responsables des personnes piégées dans des zones de guerre (...). Leurs familles sont inquiètes et les marins ne savent s'ils rentreront vivants, s'ils seront blessés", a-t-il dit.

(Renee Maltezou, Vania Turner à Athènes et Jonathan Saul à Londres, version française Benoit Van Overstraeten, edité par Sophie Louet)