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Les encouragements d'Emmanuel Macron à l'équipe de France
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 19:23

Les encouragements d'Emmanuel Macron à l'équipe de France

Les encouragements d'Emmanuel Macron à l'équipe de France

Rencontre au sommet. Présent à Clairefontaine ce mardi, Emmanuel Macron a rencontré l’équipe de France masculine et féminine . Pour la première fois de la saison, les deux équipes nationales doivent cohabiter ensemble, la priorité a été donnée aux Bleus qui dorment au château, tandis que les Bleues sont logées à l’hôtel Mercure de Rambouillet mais tous s’entraînent sur les infrastructures du Centre National du Football.

Accueillis par Didier Deschamps et Kylian Mbappé, Emmanuel et Brigitte Macron saluent les Bleus à Clairefontaine, à deux semaines de leur entrée en lice au Mondial #BFM2 pic.twitter.com/QuqZk2Zesw…

LB pour SOFOOT.com

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