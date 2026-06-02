Les encouragements d'Emmanuel Macron à l'équipe de France

Rencontre au sommet. Présent à Clairefontaine ce mardi, Emmanuel Macron a rencontré l’équipe de France masculine et féminine . Pour la première fois de la saison, les deux équipes nationales doivent cohabiter ensemble, la priorité a été donnée aux Bleus qui dorment au château, tandis que les Bleues sont logées à l’hôtel Mercure de Rambouillet mais tous s’entraînent sur les infrastructures du Centre National du Football.

Accueillis par Didier Deschamps et Kylian Mbappé, Emmanuel et Brigitte Macron saluent les Bleus à Clairefontaine, à deux semaines de leur entrée en lice au Mondial #BFM2 pic.twitter.com/QuqZk2Zesw…

LB pour SOFOOT.com