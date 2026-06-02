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Un cador de Premier League au menu de Monaco
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 20:42

Un cador de Premier League au menu de Monaco

Un cador de Premier League au menu de Monaco

Comme un air de Ligue des champions. La saison à peine terminée que déjà les annonces pour les matchs estivaux de pré-saison arrivent. Liverpool a annoncé ce mardi qu’il recevra Monaco à Anfield le 9 août prochain , avant d’affronter Côme une semaine plus tard. Point commun entre les deux clubs ? Aucun ne sait qui sera sur son banc à l’occasion de cette rencontre après les licenciements de Sébastien Pocognoli et d’Arne Slot ces derniers jours.

We will conclude our 2026-27 pre-season programme with two fixtures at Anfield, hosting AS Monaco on Sunday August 9 and Como 1907 on Sunday August 16 ⤵️…

LB pour SOFOOT.com

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