Un cador de Premier League au menu de Monaco

Comme un air de Ligue des champions. La saison à peine terminée que déjà les annonces pour les matchs estivaux de pré-saison arrivent. Liverpool a annoncé ce mardi qu’il recevra Monaco à Anfield le 9 août prochain , avant d’affronter Côme une semaine plus tard. Point commun entre les deux clubs ? Aucun ne sait qui sera sur son banc à l’occasion de cette rencontre après les licenciements de Sébastien Pocognoli et d’Arne Slot ces derniers jours.

We will conclude our 2026-27 pre-season programme with two fixtures at Anfield, hosting AS Monaco on Sunday August 9 and Como 1907 on Sunday August 16 ⤵️…

LB pour SOFOOT.com