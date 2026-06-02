La Belgique conserve sa série d'invincibilité face à la Croatie
Croatie 0-2 Belgique
Buts : Tielemans (38 e ), Lukaku (90 e +6) pour les Diables rouges
Le 12 à la suite. À quelques jours du début de la Coupe du monde, la Belgique s’est parfaitement mise au diapason pour son premier match amical de préparation face à la Croatie. Grâce à leur capitaine, Youri Tielemans et Romelu Lukaku, les Diables rouges se sont imposés dans l’antre habituel du club de Rijeka (0-1) pour conserver leur série de 12 matchs sans défaite.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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