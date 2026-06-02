Un coach emblématique de Premier League quitte son poste

Un coach emblématique de Premier League quitte son poste

L’amour dure cinq ans. Fulham a annoncé ce mardi 2 juin que M arco Silva quittait le club après cinq ans sur le banc des Cottagers . Selon les informations du Telegraph , le technicien portugais devrait rejoindre Benfica.

We can confirm that Marco Silva will leave his role as Head Coach at Fulham this summer. It’s a position that Silva has held for five years – a spell which was laden with success.…

LB pour SOFOOT.com