Un coach emblématique de Premier League quitte son poste
L’amour dure cinq ans. Fulham a annoncé ce mardi 2 juin que M arco Silva quittait le club après cinq ans sur le banc des Cottagers . Selon les informations du Telegraph , le technicien portugais devrait rejoindre Benfica.
We can confirm that Marco Silva will leave his role as Head Coach at Fulham this summer. It’s a position that Silva has held for five years – a spell which was laden with success.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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