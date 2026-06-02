Un supporter du PSG de 13 ans gravement blessé à l'œil lors des célébrations

La fête est finie. Alors que la nuit du nouveau sacre en Ligue des champions du Paris Saint-Germain a été mouvementé aussi bien en Ile-de-France qu’ailleurs dans le pays, le député de la 5 e circonscription de Seine-Saint-Denis, Aly Diouara a communiqué sur son compte X la blessure d’un supporter de 13 ans à Bobigny .

Le député LFI a ainsi indiqué : « Imagine : tu as 13 ans. Tu célèbres la victoire du club de ton cœur, le PSG . Et tu perds un œil parce qu’un policier a choisi de tirer au LBD depuis son véhicule pour disperser des jeunes dont le seul tort était de fêter un titre. » Selon l’élu, le jeune supporter aurait donc été touché à l’œil par un tir de LBD . Selon les informations de BFM TV, le parquet de Bobigny indique avoir saisi l’IGPN ce mardi 2 juin. Aly Diouara a également assuré saisir le Procureur de Seine-Saint-Denis, ce qu’affirme le parquet de Bobigny auprès de RMC . En revanche, aucune plainte ou signalement n’aurait été effectué avant celle du député .…

LB pour SOFOOT.com