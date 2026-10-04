Les Brésiliens se rendent aux urnes dans un contexte de forte polarisation

* Lula et Bolsonaro donnés au coude-à-coude en cas de second tour Un éventuel second tour est prévu pour le 25 octobre

* Corruption, difficultés économiques et criminalité au cœur des débats

* Une dette publique élevée et des perspectives de croissance moroses

* Les élections législatives sont devenues un enjeu crucial

par Brendan O'Boyle

Les Brésiliens se rendront aux urnes dimanche pour le premier tour d'une élection annoncée très serrée, après une campagne marquée par des scandales de corruption, des inquiétudes économiques et des accusations d'ingérence américaine.

Le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, âgé de 80 ans, brigue un quatrième mandat, tandis que le sénateur Flávio Bolsonaro, âgé de 45 ans, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, espère ramener au pouvoir le mouvement d'extrême droite de son père.

Une victoire du sénateur prolongerait la vague de succès remportés en Amérique latine par des candidats proches du président américain Donald Trump, tandis qu'une réélection de Lula pourrait constituer un nouveau défi pour Washington, qui s'est heurté à Lula sur les questions commerciales et de sécurité.

Malgré les inquiétudes croissantes concernant les finances publiques du Brésil et la faiblesse de la croissance économique, la campagne a donné lieu à peu de débats politiques, les deux principaux candidats ayant boudé les grands débats télévisés.

Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages valides, les deux personnes arrivées en tête s'affronteront le 25 octobre. Les sondages indiquent que Lula et Flávio Bolsonaro sont à peu près à égalité dans un éventuel second tour.

Les autres candidats, notamment les anciens gouverneurs d'État Ronaldo Caiado et Romeu Zema, ont peiné à percer face à un électorat polarisé, alors même que Lula et Flávio Bolsonaro sont chacun rejetés par environ la moitié des électeurs, selon les enquêtes d'opinion.

Flávio Bolsonaro a promis de demander l'amnistie pour son père, qui purge une peine de prison de plus de 27 ans pour avoir fomenté un coup d'État après sa défaite électorale en 2022. Lula a présenté cette élection comme un choix entre "la démocratie et le négationnisme" et a mis en garde à plusieurs reprises contre toute ingérence étrangère.

L'OMBRE DE DONALD TRUMP

Les répercussions de la condamnation de Jair Bolsonaro l'année dernière ont largement marqué la campagne.

Donald Trump, qui avait qualifié cette affaire de "chasse aux sorcières", a imposé en 2025 des droits de douane de 50% au Brésil, liant explicitement ces mesures au procès de Jair Bolsonaro, après que la famille de l'ancien président brésilien a exercé des pressions sur la Cour suprême brésilienne pour qu'elle abandonne les poursuites.

Donald Trump a imposé cette année de nouveaux droits de douane sur les produits en provenance du Brésil au motif de pratiques commerciales jugées déloyales. Lula a vu dans cette décision une tentative d'influencer l'élection et a dépeint les Bolsonaro comme trop désireux de plaire à Washington aux dépens du Brésil.

Les alliés de Lula ont averti que l'administration de Donald Trump pourrait refuser de reconnaître les résultats de l'élection s'il remportait le scrutin. Ils évoquent une tentative avortée d'envoyer des responsables américains au Brésil afin de "discuter de l'intégrité électorale", selon le Département d'État américain.

Reuters a rapporté mercredi que des responsables des services de renseignement brésiliens avaient informé une délégation française et allemande de l'ingérence présumée des Etats-Unis et de la Russie avant l'élection. Les Etats-Unis ont rejeté ces allégations d'ingérence.

Donald Trump n'a pas officiellement apporté son soutien à un candidat, même s'il a reçu le sénateur Flávio Bolsonaro à la Maison blanche et l'ait félicité publiquement.

Le sénateur, qui s'est engagé à resserrer les liens avec les Etats-Unis et Israël, a salué la décision de l'administration Trump de qualifier les principaux gangs brésiliens de "groupes terroristes", une mesure que Lula avait rejetée.

L'accès des Etats-Unis aux vastes réserves brésiliennes de minerais stratégiques est également un enjeu crucial dans le cadre des initiatives de Washington visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine pour ces matières premières.

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Malgré la baisse des inégalités et du chômage, Lula a eu du mal à convaincre les électeurs confrontés au coût élevé de la vie, à l'endettement important des ménages et à la menace de la criminalité de rue et d'une activité des gangs de plus en plus répandue.

Flávio Bolsonaro a cherché à tirer parti des préoccupations liées au coût de la vie, tandis que Lula a pris des mesures pour interdire les jeux d'argent en ligne, tout en renforçant les aides sociales et en proposant un nouvel allègement de l'endettement des ménages.

Alors que les dépenses augmentent et que la dette publique a dépassé 82% du PIB, le président brésilien pourrait devoir faire face à des inquiétudes budgétaires. Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour cette année et l'an prochain, les ramenant respectivement à seulement 2,0% et 2,3%.

" Lula devrait maintenir un modèle dirigé par l'État avec une modération budgétaire modeste; Bolsonaro devrait quant à lui mener un programme plus favorable au marché, axé sur les réductions de dépenses, les privatisations, les concessions et un ancrage budgétaire plus solide", a déclaré Alberto Ramos, chef économiste pour l'Amérique latine chez Goldman Sachs.

Les électeurs éliront également dimanche les 513 membres de la Chambre des représentants et les deux tiers du Sénat.

Depuis la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, alliée de Lula, en 2016, le Congrès a acquis une influence accrue sur la politique brésilienne, ce qui a renforcé les enjeux des élections législatives.

(Reportage Lisandra Paraguassu, Brendan O'Boyle, Ricardo Brito et Marcela Ayres à Brasilia, Luciana Magalhaes et Oliver Griffin à Sao Paulo; rédigé par Brendan O'Boyle et Oliver Griffin, version française Claude Chendjou)