LE SUSPECT AVAIT DES "VISÉES TERRORISTES", DIT MACRON VILNIUS (Reuters) - L'homme appréhendé vendredi près des anciens locaux du magazine Charlie Hebdo, où il a blessé deux personnes, "avait bien des visées terroristes, islamistes", a déclaré lundi Emmanuel Macron. "Les faits établis ces dernières heures nous permettent de dire que l'individu qui a été appréhendé dans les heures qui ont suivi avait bien des visées terroristes, islamistes", a dit le président français lors d'une conférence de presse à Vilnius, aux côtés de son homologue lituanien. Emmanuel Macron a apporté son "plein soutien aux victimes" et assuré de la mobilisation "contre le terrorisme sous toutes ses formes." Deux personnes ont été blessées vendredi dans une attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, à Paris, alors que se tient le procès de l'attentat de 2015 contre l'hebdomadaire. L'auteur présumé de l'attaque est passé aux aveux et a déclaré avoir voulu viser le journal, a indiqué à Reuters une source policière. Il est arrivé en France il y a trois ans avec le statut de mineur isolé en provenance du Pakistan. (Ardee Napolitano avec Elizabeth Pineau à Paris)

