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Le retrait israélien du Liban constitue une ligne rouge pour Téhéran, selon une source iranienne
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 18:11

Le retrait de l'armée israélienne du Liban est une condition de l'accord de paix en cours de négociation avec les Etats-Unis et constitue une ligne rouge pour le régime iranien, rapportent jeudi des médias d'Etat iraniens citant une source proche de la délégation iranienne chargée des pourparlers avec Washington.

(Bureaux de Reuters, version française Zhifan Liu)

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