information fournie par Reuters • 14/03/2026 à 06:00

LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Les bombardements se poursuivaient samedi au Moyen-Orient, alors que le président américain Donald Trump a menacé vendredi d'ordonner des frappes sur les infrastructures pétrolières de l'île iranienne de Kharg.

Donald Trump a par ailleurs annoncé vendredi que l'armée américaine avait attaqué et "totalement oblitéré" les cibles militaires de l'île, principale plateforme d'exportation pétrolière de l'Iran.

Les forces armées iraniennes ont répondu que toute attaque contre les infrastructures pétrolières et énergétiques de l'Iran mènerait à des attaques contre les infrastructures énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières coopérant avec les Etats-Unis dans la région.

Au Liban, entraîné dans le conflit, l'armée israélienne et le Hezbollah continuent d'échanger des frappes à Beyrouth et dans ses environs.

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Voici en outre les principaux développements et éléments à savoir:

EN IRAN

*Iran-Les USA frappent l'île de Kharg, dit Trump (Full Story)

* Iran-Khamenei, dans son premier message, insiste sur la fermeture d'Ormuz (Full Story)

* Iran-Le nouveau guide Mojtaba Khamenei légèrement blessé mais actif, dit un responsable iranien (Full Story)

* PORTRAIT-Qui est Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien ? (Full Story)

* ANALYSE-L'Iran défie Trump avec Mojtaba Khamenei (Full Story)

* ANALYSE - Face aux USA et Israël, l'Iran mise sur une guerre d'usure (Full Story)

* ANALYSE-Sous le feu israélo-américain, l'Iran abandonné par la Russie et la Chine (Full Story)

* Iran-Les USA portent probablement la responsabilité de l'attaque d'une école-sources (Full Story)

* À Téhéran, les bombardements sèment la terreur, mais pas de soulèvement contre le régime (Full Story)

* Iran-En l'absence de Khamenei, le pragmatique Larijani s'impose comme un acteur influent (Full Story)

* ENCADRE - Qui pour diriger le système théocratique iranien ? (Full Story)

AUX ETATS-UNIS

* Le dénouement de la guerre en Iran, objet d'une lutte d'influence à la Maison blanche nL8N4010S6

* EXCLUSIF-Des renseignements US montrent que le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer, selon des sources (Full Story)

* Trump n'exclut pas d'alléger les sanctions contre la Russie pour faire baisser les prix du pétrole (Full Story)

* Trump et Rubio donnent des raisons divergentes pour expliquer l'implication des Etats-Unis (Full Story)

* Iran-Les conseillers de Trump tentent d'obtenir le soutien du Congrès (Full Story)

* Trump veut rompre tous les liens commerciaux avec l'Espagne (Full Story)

* Le président américain salue l'aide de l'Allemagne (Full Story)

* ANALYSE - Aux Etats-Unis, le camp Trump préoccupé par l'impact de la guerre sur les "midterms" du Congrès (Full Story)

EN ISRAËL

* Israël ignore l'offre de dialogue du président libanais (Full Story)

* Israël n'a aucune certitude sur une chute du pouvoir iranien malgré la guerre (Full Story)

* Israël a décidé en novembre dernier d'abattre Khamenei - ministre (Full Story)

AU LIBAN

* Anticipant une invasion israélienne, le Hezbollah revient à une stratégie de guérilla, disent des sources (Full Story)

* Migrants et réfugiés à l'abri des frappes israéliennes dans une église à Beyrouth (Full Story)

* Des combattants d'élite du Hezbollah retournent au combat contre Israël - sources (Full Story)

EN FRANCE

* Un soldat français tué dans une frappe de drone en Irak, six autres blessés nL8N40102F

* Réunion par visioconférence des dirigeants des pays du G7, dit l'Elysée (Full Story)

* Le conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives de croissance de l'économie, dit la BdF (Full Story)

* Macron annonce une "mission défensive" pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz (Full Story)

* La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron (Full Story)

* Macron appelle Israël et Beyrouth à la désescalade au Liban (Full Story)

* La France défend une posture "strictement défensive" au Moyen-Orient (Full Story)

* Le porte-avions français Charles-de-Gaulle en route pour la Méditerranée orientale (Full Story)

* Paris, Berlin et Londres menacent l'Iran d'actions "défensives" si les attaques dans le Golfe continuent (Full Story)

AILLEURS DANS LE MONDE

* ENCADRE-Nombre de morts, pays par pays, après l'attaque de l'Iran par les USA et Israël (Full Story)

* ENCADRE-Pourquoi les Houthis, alliés yéménites de l'Iran, ne prennent pas part au conflit au Moyen Orient? (Full Story)

* Le plan Trump pour Gaza ralenti par la guerre en Iran, disent des sources (Full Story)

* La Turquie a déployé six F-16 et des systèmes antiaériens à Chypre-ministère (Full Story)

* ANALYSE - Les frappes de Téhéran contre les Etats du Golfe pourraient élargir la guerre contre l'Iran (Full Story)

* Les USA enjoignent le Sri Lanka à empêcher le rapatriement des Iraniens - mémo (Full Story)

* La Syrie en alerte à ses frontières avec le Liban et l'Irak (Full Story)

* L'Allemagne pourrait subir une perte de €40 mds avec le conflit au Moyen-Orient (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE

* Les États-Unis accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe en mer nL6N4010LL

* L'AIE va débloquer 400 millions de barils de pétrole face à la hausse des cours (Full Story)

* Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril (Full Story)

* ANALYSE-Les pays européens disposent de moins d'options qu'en 2022 pour amortir le choc énergétique nL6N4010JS

* ENCADRE-Quelle quantité de pétrole les pays du G7 détiennent-ils dans leurs réserves d'urgence ? (Full Story)

* ENCADRE-La guerre au Moyen-Orient perturbe en profondeur le commerce du pétrole et du gaz (Full Story)

* Le Koweït réduit sa production pétrolière après des attaques l'Iran (Full Story)

* Le Kremlin affirme que la guerre en Iran a stimulé la demande d'énergie russe (Full Story)

* ANALYSE-L'Europe face au défi du stockage de gaz, la guerre au Moyen-Orient réduit l'approvisionnement (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR D'AUTRES SECTEURS ÉCONOMIQUES

* ENCADRÉ-Les responsables de la BCE écartent toute mesure sur les taux à court terme malgré la flambée du pétrole (Full Story)

* Avec la guerre en Iran, les compagnies aériennes augmentent les prix des billets d'avion (Full Story)

* Le nickel indonésien pourrait bientôt manquer de soufre à cause du Moyen-Orient (Full Story)

* La guerre au Moyen-Orient pourrait stimuler la demande en huile de palme dans le secteur du biodiesel (Full Story)

* ANALYSE-Les marchés émergents pourraient résister aux chocs du Moyen-Orient (Full Story)

* Le conflit iranien menace le tourisme dans le Golfe, sapant des années d'investissement (Full Story)

* Le conflit au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux de fabrication des puces-Corée du Sud (Full Story)

* Avec le conflit en Iran, des Asiatiques fortunés cherchent à rapatrier leurs actifs placés à Dubaï (Full Story)

* ANALYSE-Le dollar retrouve son statut de valeur refuge tandis que les frappes contre l'Iran ébranlent les marchés (Full Story)

* ANALYSE-Entre dépenses massives et concurrence, le Bund allemand moins recherché comme valeur refuge (Full Story)

* ANALYSE-La BCE craint une reprise de l'inflation liée à l'énergie (Full Story)

* ENCADRE-Quelles sont les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient sur l'Europe ? (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE SPORT

* Football-La menace de retrait de l'Iran de la Coupe du monde laisse la FIFA dans l'incertitude (Full Story)

* Football-Le ministre iranien des Sports exclut une participation de son pays à la Coupe du monde (Full Story)

* Cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football obtiennent l'asile en Australie (Full Story)

* ENCADRE - Le conflit affecte aussi les événements sportifs (Full Story)

(Rédaction de Paris)