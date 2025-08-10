 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le joueur préféré de Brigitte Macron quitte la Ligue 1
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 19:22

Le joueur préféré de Brigitte Macron quitte la Ligue 1

La Première dame de France va être triste.

Samedi soir, le Stade de Reims a annoncé le départ d’un cadre : le Japonais Junya Ito (32 ans), qui dynamitait le couloir droit champenois depuis trois saisons et avait même tapé dans l’oeil de Brigitte Macron, comme elle l’avait – plus ou moins – confié lors d’un passage dans la Cité des sacres en janvier 2024. L’international nippon a fait ses adieux au club et à ses supporters avec une vidéo dans laquelle les violons sont de sortie.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Emmanuel Macron
Sport
Copyright © 2025 So Foot

