Le joueur préféré de Brigitte Macron quitte la Ligue 1
La Première dame de France va être triste.
Samedi soir, le Stade de Reims a annoncé le départ d’un cadre : le Japonais Junya Ito (32 ans), qui dynamitait le couloir droit champenois depuis trois saisons et avait même tapé dans l’oeil de Brigitte Macron, comme elle l’avait – plus ou moins – confié lors d’un passage dans la Cité des sacres en janvier 2024. L’international nippon a fait ses adieux au club et à ses supporters avec une vidéo dans laquelle les violons sont de sortie.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
