La Tanzanie, à jamais la première nation à se qualifier avec deux points
Qualification doublement historique.
Pour la première fois de son histoire, la Tanzanie est parvenue à se hisser en huitièmes de finale de la CAN après son match nul face à la Tunisie (1-1). Une qualification doublement historique puisque l es Taifa Stars deviennent ainsi les premiers à se qualifier avec seulement deux points et se retrouvent quatrièmes des meilleurs troisièmes aux côtés du Mozambique, du Soudan et du Bénin.…
