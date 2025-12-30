 Aller au contenu principal
Arsenal fait le show contre Villa, Manchester United accroché par les Wolves
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 23:13

Arsenal a terminé l'année sur les chapeaux de roue avec un succès de choix face à Aston Villa (4-0), alors que Manchester United, pourtant dans une dynamique plutôt positive, n'a pu prendre qu'un point à la maison face à Wolverhampton, lanterne rouge (1-1).

Arsenal 4-1 Aston Villa

Buts : Gabriel (48 e ), Zubimendi (52 e ), Trossard (69 e ) et Gabriel Jesus (78 e ) pour les Gunners // Watkins (90 e +4) pour les Villans

Plus d’informations à venir……

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
