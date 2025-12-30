 Aller au contenu principal
Ibrahim Maza, le mûr de Berlin
30/12/2025

Il a tout juste 20 ans, mais Ibrahim Maza s’est déjà fait remarquer dans cette CAN. Dragué par Julian Nagelsmann et l’Allemagne, son pays natal, le milieu du Bayer Leverkusen a assumé faire un choix sportif en rejoignant les Fennecs. Son honnêteté, et aussi un peu son talent, ont déjà séduit une partie des Algériens.

Ibrahim Maza fait partie de ces joueurs qui ont le choix entre plusieurs histoires à raconter. À sa naissance, le 24 novembre 2005 dans le Land de Berlin d’un père algérien originaire d’El Harrach et d’une mère germano-vietnamienne, il ne sait pas encore qu’il deviendra footballeur. Ni qu’il découvrira les joies de la Coupe d’Afrique des nations en défendant les couleurs de l’Algérie. Ce n’était pas écrit, ce n’était pas dit, pour celui qui a passé de nombreux étés du côté d’Alger, où sa darja (dialecte algérien) s’améliore de jour en jour auprès de ses grands-parents. Surtout que l’Allemagne, son pays natal, lui a fait les yeux doux pendant un moment. Jusqu’à ce que la raison ne prenne le dessus sur tout le reste.

Ich bin ein Berliner

C’est bien outre-Rhin que Maza découvre et apprend le foot. Très tôt, sur les terrains berlinois, « Ibo » se fait remarquer pour ses qualités techniques, son endurance. Dans les équipes de jeunes, on parle d’un joueur « facile à entraîner » : attentif, discipliné tactiquement, capable d’intégrer rapidement les exigences du haut niveau. Il passe par le Reinickendorfer Füchse, un club de la capitale, avant de poursuivre ses classes au Hertha, où il n’est pas une star, mais un joueur considéré fiable. Au point de taper dans l’œil de la Fédé allemande et de gratter des sélections chez les jeunes (8 apparitions en U18, 2 avec les U20). Dans la presse allemande, on le décrit alors comme un joueur « utile » , « adaptable » , « intelligent » . Pas celui autour duquel on construit un projet, mais celui qu’on garde sous le coude.…

