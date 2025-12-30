Lucas Ocampos souffre d'une paralysie du visage
50% figé, 50% fonctionnel.
Nouveau coup dur pour Lucas Ocampos qui avait déjà manqué trois matchs sur blessure après un accident de scooter entre la fin du mois de novembre et début décembre. Cette fois, le club de Monterrey a révélé ce mardi que l ‘ancien joueur de l’Olympique de Marseille souffre d’une paralysie faciale selon le communiqué des Rayados .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
