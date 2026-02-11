Le FT affirme que l'Ukraine a l'intention d'annoncer son plan électoral le 24 février, source sceptique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de la source aux paragraphes 1 à 5)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a l'intention d'annoncer le 24 février les plans d'une élection présidentielle et d'un référendum, a déclaré le Financial Times mercredi, mais une source familière avec la question a dit à Reuters que le calendrier semblait irréaliste.

Citant des responsables ukrainiens et européens impliqués dans la planification, le Financial Times a rapporté que l'Ukraine avait commencé à planifier une élection présidentielle qui se tiendrait en même temps qu'un référendum sur un éventuel accord de paix avec la Russie. Le 24 février est le quatrième anniversaire de l'invasion massive de Moscou .

Interrogée sur l'article du Financial Times, la source au fait du dossier s'est montrée sceptique, affirmant que M. Zelensky ne pouvait pas organiser des élections et un référendum sans d'abord s'accorder sur les termes d'un accord de paix avec la Russie.

Kyiv souhaite obtenir des garanties de sécurité de la part des États-Unis et de ses alliés occidentaux avant tout accord de paix, et aurait besoin d'un cessez-le-feu pendant la campagne électorale.

"Les Russes n'acceptent pas d'accord et ne prennent pas de mesures pour mettre fin à la guerre, alors comment pourrait-il y avoir des mesures pour organiser des élections?"

La présidence ukrainienne n'a pas répondu à une demande de commentaire sur le rapport du Financial Times.

PAS DE PERCÉE ANNONCÉE DANS LES POURPARLERS DE PAIX

L'organisation d'une élection dès que possible fait partie d'un cadre de paix en 20 points que les négociateurs ukrainiens et américains s'efforcent de finaliser.

Les pourparlers d'Abu Dhabi sous l'égide des États-Unis n'ont pas permis de résoudre les différends concernant la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, selon certaines sources, et la Russie a poursuivi ses attaques , souvent axées sur les installations énergétiques ukrainiennes au plus profond d'un hiver rigoureux.

La Russie veut contrôler l'ensemble du Donbass en cas d'accord de paix. L'Ukraine, qui contrôle encore plus de 2 000 miles carrés (5 180 km carrés) du Donbass, exclut cette possibilité, mais les responsables ukrainiens se sont montrés ouverts à l'exploration de solutions telles que la création d'une zone démilitarisée ou d'une zone de libre-échange.

M. Zelensky a déclaré samedi qu'à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès américain, Washington souhaitait qu'une solution soit trouvée pour mettre fin à la guerre d'ici le mois de juin.

Reuters a rapporté la semaine dernière que, selon le cadre discuté par les États-Unis et l'Ukraine, Kyiv organiserait un référendum sur tout accord de paix en même temps que des élections.

Des responsables américains et ukrainiens ont discuté de la possibilité d'organiser des élections et un référendum en mai, ont déclaré des sources à Reuters.

Plusieurs sources au fait des négociations ont déclaré que ce calendrier n'était pas réaliste, car il n'y a toujours pas d'accord de paix et la logistique d'un tel vote est considérable.

Les législateurs et les experts ukrainiens ont mis en place un groupe de travail chargé de rédiger des propositions de changements juridiques nécessaires à l'organisation d'un scrutin.

Bien que le président américain Donald Trump souhaite la tenue d'élections, celles-ci sont interdites par la loi martiale en vigueur depuis l'invasion russe de 2022, et une majorité d'Ukrainiens s'oppose à un scrutin en temps de guerre.