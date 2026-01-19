Le FMI prévoit une croissance mondiale stable en 2026, l'essor de l'IA compensant les vents contraires du commerce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le FMI prévoit une croissance du PIB mondial de 3,3 % en 2026, malgré une performance plus solide en 2025

Les investissements dans l'IA, les allègements fiscaux et la baisse des droits de douane alimentent la révision à la hausse de la croissance américaine - FMI

Le FMI voit des risques de dégradation dus à la flambée des échanges commerciaux et à la correction du marché induite par l'IA

par David Lawder

Le Fonds monétaire international a de nouveau revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 lundi, les entreprises et les économies s'adaptant aux tarifs douaniers américains qui se sont assouplis ces derniers mois et à un boom continu des investissements dans l'IA qui a alimenté la richesse des actifs et les attentes en matière de gains de productivité. Dans sa mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale , le FMI prévoit une croissance du PIB mondial de 3,3 % en 2026, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à sa dernière estimation d'octobre. Cela est malgré une croissance de 3,3 % en 2025, qui dépassera également l'estimation d'octobre de 0,1 point de pourcentage, a déclaré le FMI.

Le Fonds prévoit une croissance de 3,2 % en 2027, inchangée par rapport aux prévisions précédentes. Il a révisé les taux de croissance mondiaux à la hausse depuis juillet dernier en réponse aux accords commerciaux qui ont réduit les tarifs douaniers du président Donald Trump qui ont atteint un sommet en avril 2025.

"Nous constatons que la croissance mondiale reste assez résiliente", a déclaré aux journalistes Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, ajoutant que les prévisions de croissance du Fonds pour 2025 et 2026 dépassent désormais les prédictions faites en octobre 2024, avant que Trump ne soit élu pour un second mandat.

"Donc, dans un sens, l'économie mondiale se remet des perturbations commerciales et tarifaires de 2025 et dépasse ce que nous avions prévu avant que tout cela ne commence", a déclaré M. Gourinchas.

Selon lui, les entreprises ont pu s'adapter à l'augmentation des droits de douane américains en réorientant leurs chaînes d'approvisionnement, tandis que les accords commerciaux ont abaissé certains droits de douane et que la Chine a réorienté ses exportations vers des marchés non américains. Les dernières prévisions du FMI tablent sur un taux de droits de douane effectif de 18,5 %, contre environ 25 % dans les prévisions d'avril 2025 du Fonds.

Le FMI a estimé la croissance américaine pour 2026 à 2,4 %, en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à octobre, en partie grâce à une forte poussée des investissements massifs dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, y compris les centres de données, les puces d'IA puissantes et l'énergie. Le FMI a revu ses prévisions de croissance pour 2027 à la baisse d'un dixième de point, à 2,0 %.

Le FMI a également indiqué que les investissements technologiques stimulaient l'activité en Espagne, dont les prévisions de PIB pour 2026 ont été relevées de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 2,3 %, et en Grande-Bretagne, où le FMI a maintenu ses prévisions inchangées à 1,3 % pour 2026.

M. Gourinchas a déclaré que le boom de l'IA présentait des risques de hausse de l'inflation s'il se poursuivait à un rythme effréné. Mais il a ajouté que si les attentes en matière de gains de productivité et de bénéfices liés à l'IA ne se concrétisent pas, cela pourrait entraîner une correction des valorisations boursières élevées, ce qui pourrait freiner la demande.

Le rapport du FMI cite l'IA parmi les risques qui sont orientés à la baisse, ainsi que les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des marchés dues aux tensions géopolitiques et à une nouvelle flambée des tensions commerciales.

Une décision de la Cour suprême contre les droits de douane étendus de M. Trump en vertu d'une loi sur les sanctions d'urgence, attendue dans les jours ou les semaines à venir, "injecterait une nouvelle dose d'incertitude en matière de politique commerciale dans l'économie mondiale" si M. Trump ressuscitait de nouveaux droits de douane en vertu d'autres lois sur le commerce, a déclaré M. Gourinchas.

Toutefois, le FMI a déclaré que l'IA représentait un potentiel important pour l'économie mondiale si la vague d'investissements conduisait à une adoption rapide et si des gains de productivité étaient réalisés et stimulaient le dynamisme des entreprises et l'innovation.

"En conséquence, la croissance mondiale pourrait être relevée de jusqu'à 0,3 point de pourcentage en 2026 et de 0,1 à 0,8 point de pourcentage par an à moyen terme, en fonction de la vitesse d'adoption et de l'amélioration de l'état de préparation à l'IA dans le monde. Parmi les prévisions pour les autres grandes économies , le FMI a indiqué que la croissance de la Chine en 2026 atteindrait 4,5 %, en baisse par rapport à la performance plus forte que prévue de 5,0 % en 2025, mais en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux estimations d'octobre. Ce relèvement reflète une réduction de 10 points de pourcentage des droits de douane américains sur les produits chinois pendant un an, ainsi que la poursuite du détournement des exportations vers d'autres marchés tels que l'Asie du Sud-Est et l'Europe.

Selon M. Gourinchas, la Chine risque de se heurter à des politiques commerciales plus protectionnistes si elle ne développe pas un modèle de croissance plus équilibré, reposant moins sur les exportations et davantage sur la demande intérieure.

Le FMI prévoit une croissance de la zone euro de 1,3 % pour 2026, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à l'estimation d'octobre, grâce à l'augmentation des dépenses publiques en Allemagne et à l'amélioration des performances de l'Espagne et de l'Irlande. Le Fonds a maintenu sa prévision de croissance pour 2027 à 1,4 %, notant que les augmentations prévues des dépenses de défense en Europe ne se matérialiseraient qu'au cours des années suivantes.

Le Japon a également bénéficié d'une légère amélioration de sa croissance pour 2026 grâce au plan de relance budgétaire de son nouveau gouvernement, mais le Brésil s'est démarqué de la tendance à l'amélioration, avec une réduction de 0,3 point de pourcentage de son taux de croissance pour 2026, à 1,6 %, depuis octobre. Les responsables du FMI ont attribué cette révision à la baisse en grande partie au resserrement de la politique monétaire nécessaire pour lutter contre une flambée de l'inflation l'année dernière.

Le FMI a indiqué qu'au niveau mondial, l'inflation devrait continuer à diminuer, passant de 4,1 % en 2025 à 3,8 % en 2026 et à 3,4 % en 2027. M. Gourinchas a déclaré que cela laissait une marge de manœuvre pour une politique monétaire plus accommodante qui contribuerait à soutenir la croissance.