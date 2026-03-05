Municipales: Bardella estime que "la victoire" est "possible" à Lens

Jordan Bardella en campagne à Lens en soutien au candidat RN Bruno Clavet, le 5 mars 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a estimé jeudi que la victoire aux municipales était "possible" à Lens (Pas-de-Calais), capitale symbolique du bassin minier où se présente le député RN Bruno Clavet.

"Je suis venu appeler les électeurs du Rassemblement national et, au-delà, tous les Français, tous les citoyens qui veulent tourner la page d'un siècle de gestion de gauche, du Parti socialiste et du Parti communiste, à se mobiliser. La victoire est possible", a affirmé M. Bardella venu à Lens soutenir son candidat.

Le dirigeant du RN a également salué la candidature de Bruno Clavet, natif d'Aubagne installé dans la région et "engagé aux côtés des habitants de Lens depuis plusieurs années".

"Je pense que nous allons gagner des municipalités et faire élire dans les conseils municipaux des centaines d'élus Rassemblement national", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la stratégie entre les deux tours, M. Bardella a assuré qu'il n'y aurait pas de retrait de liste, arguant qu'il s'agit d'une élection "de liste à la proportionnelle". "Les électeurs du RN vont se déplacer aux urnes pour voter et avoir des élus RN" que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, a-t-il affirmé.

Jordan Bardella avait appelé en février à un "cordon sanitaire" contre LFI, sans s'engager à un retrait de listes RN en cas de possibilité de victoire de LFI. Il a finalement indiqué jeudi qu'il s'agissait d'un "appel à ce que les formations politiques républicaines cessent de se mettre d'accord et de retirer leurs candidats" dans le cadre d'alliances, ce qui revient selon lui à "donner de la force à la France insoumise".

Pour le RN, Lens, au cœur d'un territoire longtemps ancré à gauche, est un enjeu emblématique.

Le député RN du Pas-de-Calais avait obtenu 22,75% des suffrages lors du scrutin municipal de 2020. Aux législatives de 2024, Bruno Clavet, élu au premier tour dans sa circonscription, avait récolté 48,48% des suffrages.