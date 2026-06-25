Le FMI constate une dynamique solide de l'économie américaine ; il estime que la Fed a eu raison de maintenir ses taux d'intérêt inchangés

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L'économie américaine a connu une dynamique de croissance solide et l'inflation devrait atteindre l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale d'ici fin 2027 , a déclaré jeudi le Fonds monétaire international.

La porte-parole du FMI, Julie Kozack, a déclaré lors d'un point presse régulier que la Fed avait pris la bonne décision la semaine dernière en maintenant son taux directeur inchangé, et a salué l'engagement ferme du nouveau président, Kevin Warsh, en faveur de la stabilité des prix.

“La dynamique de croissance de l’économie américaine est solide”, a déclaré Mme Kozack aux journalistes, citant les donnéespubliées jeudi , qui ont révisé la croissance du PIB du premier trimestre à un taux annualisé de 2,1%, contre 1,6% précédemment annoncé.

Elle a souligné que la consommation publique avait rebondi, que l’investissement aux États-Unis était solide et que la productivité du travail restait élevée, ce qui fait des États-Unis un cas quelque peu atypique au niveau mondial.

L’inflation est restée supérieure à l’objectif de la Fed, mais devrait s’atténuer, a-t-elle ajouté.

“Compte tenu de cette dynamique, nous pensons que la Fed a pris la bonne décision en maintenant son taux directeur inchangé. Toute nouvelle mesure de politique monétaire de la part de la Fed devra être prise avec prudence et être soigneusement calibrée en fonction des données à venir”, a-t-elle ajouté.