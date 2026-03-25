La réponse initiale de l'Iran au plan américain n'est "pas positive" - haut responsable iranien

La réponse initiale de l'Iran à la proposition présentée par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient n'a pas été positive, a déclaré mercredi un haut responsable iranien à Reuters, ajoutant que Téhéran continuait de l'étudier.
Cette première réponse a été adressée au Pakistan afin qu'elle soit transmise à Washington, a précisé ce haut responsable.
(Parisa Hafezi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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