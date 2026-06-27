Pékin: la collision d'un petit avion avec un gratte-ciel a fait un mort, le pilote, et 13 blessés

Un trou (d) sur la façade de la tour CITIC à Pékin, après que des témoins ont signalé la présence de débris d'avion au pied du plus haut bâtiment de la ville, le 26 juin 2026 en Chine ( AFP / Peter CATTERALL )

La collision vendredi d'un petit avion avec le plus haut gratte-ciel de Pékin a fait un mort, le pilote, et 13 blessés, ont indiqué samedi les autorités, sans évoquer les causes possibles de cet incident rarissime.

Il s'agit de la première confirmation officielle de l'incident concernant cet aéronef, après la publication la veille de nombreuses vidéos et photos d'internautes montrant des débris tombant au pied de la tour Citic, haute de 528 mètres.

Des journalistes de l'AFP avaient constaté une brèche au niveau d'un des étages supérieurs du gratte-ciel, au possible point d'impact. Un important dispositif policier avait été déployé et de très nombreux curieux étaient présents aux abords du bâtiment.

Des personnes rassemblées près de la tour CITIC à Pékin, après que des témoins ont signalé la présence de débris d'avion au pied du plus haut bâtiment de la ville, le 26 juin 2026 en Chine ( AFP / Adek BERRY )

"Le 26 juin à 17H55, à proximité du troisième périphérique Est dans le district de Chaoyang, un aéronef léger monomoteur biplace de sport est entré en collision en cours de vol avec un immeuble de grande hauteur", ont indiqué samedi les autorités sur le réseau social WeChat.

"Le pilote, seul à bord, a été tué ; 13 personnes ont été blessées sur les lieux", ont-elles précisé.

"Les services compétents poursuivent leur enquête sur les circonstances de l'incident", indique le communiqué, émis par les autorités du district de Chaoyang, où les faits se sont produits.

La tour Citic, qui comprend 108 niveaux au-dessus du sol, est située dans le quartier d'affaires dans l'est de la ville, à proximité immédiate du bâtiment de la télévision publique chinoise, CCTV.

Des personnes photographient la tour CITIC à Pékin, après que des témoins ont signalé la présence de débris d'avion au pied du plus haut bâtiment de la ville, le 26 juin 2026 en Chine ( AFP / Adek BERRY )

Les images diffusées vendredi sur les réseaux sociaux montraient des camions de pompiers arrosant des flammes au pied du gratte-ciel, des débris blancs semblant tomber du point d'impact, et ce qui ressemblait à la partie arrière d'un petit avion de tourisme gisant au sol.

Même si l'incident avait été très vite censuré sur les réseaux sociaux, il avait suscité un grand étonnement parmi les habitants et les employés travaillant à proximité, car Pékin est une ville soumise à des mesures de sécurité extrêmement strictes.

Signe d'un possible embarras des autorités, le communiqué officiel diffusé samedi n'a pratiquement pas été relayé par les médias chinois.

Ventes interdites

La Chine impose des restrictions strictes à l'utilisation de son espace aérien, en particulier au-dessus de la capitale.

Des policiers bloquent une rue près de la tour CITIC à Pékin, après que des témoins ont signalé la présence de débris d'avion au pied du plus haut bâtiment de la ville, le 26 juin 2026 en Chine ( AFP / Adek BERRY )

En avril, les autorités chinoises avaient par exemple annoncé l'interdiction de la vente de drones à Pékin et l'obligation, pour leurs utilisateurs, d'obtenir une autorisation préalable pour tout vol dans la ville.

La vigilance des services de sécurité et de la police est rarement déjouée dans la capitale chinoise.

En 2013, deux touristes avaient toutefois été tués près de la place Tiananmen à Pékin, lorsqu'une voiture avait foncé dans la foule sur un trottoir avant de prendre feu. Les autorités avaient imputé cet attentat à des séparatistes venus de la région du Xinjiang (nord-ouest de la Chine).