Indonésie: dizaines d'arrestations lors d'une manifestation contre la politique présidentielle

Des policiers arrêtent un manifestant lors d'un rassemblement contre la hausse du prix des carburants non subventionné et le programme phare de repas gratuits du président Prabowo, le 26 juin 2026 à Surabaya, en Indonésie ( AFP / Juni KRISWANTO )

La police indonésienne a arrêté des dizaines de manifestants à la suite d'un rassemblement contre la politique du président Prabowo Subianto à Surabaya, la deuxième ville du pays, a rapporté samedi une organisation de défense des droits humains.

Environ une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi à proximité d'un bâtiment gouvernemental à Surabaya, selon les estimations de journalistes de l'AFP, pour protester contre la hausse des prix des carburants non subventionnés et exiger l'arrêt du programme phare de repas gratuits du président Prabowo.

Sur des vidéos de l'AFP, on aperçoit des manifestants jetant des pierres sur la police et brûlant des détritus au milieu de la chaussée, ce qui a poussé les autorités à procéder à des interpellations.

Des manifestants lancent des pierres contre les policiers lors d'un rassemblement contre la hausse du prix des carburants non subventionné et le programme phare de repas gratuits du président Prabowo, le 26 juin 2026 à Surabaya, en Indonésie ( AFP / Juni KRISWANTO )

Vingt-quatre manifestants, dont une femme, ont été arrêtés à la suite de ces affrontements, a déclaré samedi à l'AFP Fatkul Khoir, coordinateur de l'ONG KontraS à Surabaya.

"Les interrogatoires (de police) se sont terminés à 03h30 (20h30 GMT). Personne n'a été inculpé", a-t-il précisé.

La police a pris des "mesures fermes" pour repousser les manifestants après que certains d'entre eux ont jeté des projectiles, a déclaré aux journalistes le chef de la police de Surabaya, Luthfie Sulistiawan, tard vendredi soir. Les autorités ont arrêté des "dizaines" de personnes, a-t-il ajouté, sans en préciser le nombre exact.

Les critiques se multiplient contre l'administration de Prabowo Subianto après l'augmentation d'environ 30% ce mois-ci des prix de l'essence non subventionnée, un bond qui a déclenché des manifestations dans plusieurs villes du pays.

Au début du mois, des milliers d'étudiants sont descendus dans les rues de Jakarta pour protester contre cette forte hausse du prix du carburant et exiger l'arrêt du programme de repas scolaires gratuits.

Des policiers anti-émeutes éteignent un incendie lors d'une manifestation contre la hausse du prix des carburants non subventionné et le programme phare de repas gratuits du président Prabowo, le 26 juin 2026 à Surabaya, en Indonésie ( AFP / Juni KRISWANTO )

Ce projet de plusieurs milliards de dollars est largement critiqué pour son coût jugé excessif et pour avoir causé des vagues d'intoxications alimentaires de masse.

L'Agence nationale de la nutrition, l'organisme chargé de gérer le programme, a suspendu la distribution des repas pendant la période des vacances scolaires. Ce gel s'appliquera également aux futures vacances et aux week-ends, a indiqué la porte-parole Agustina Arumsari.

L'Indonésie avait déjà été secouée par des manifestations nationales en août et septembre 2025.

Ces troubles, les plus importants depuis l'entrée en fonction de Prabowo Subianto fin 2024, avaient fait au moins 10 morts et entraîné des milliers d'arrestations, bien que la plupart des personnes interpellées aient depuis été libérées.