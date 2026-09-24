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La France va envoyer des moyens militaires en Arabie pour protéger un site pétrolier clé-Macron
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 21:50
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(Actualisé tout du long)

Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir que la France allait envoyer des moyens militaires en Arabie saoudite, dont des soldats et des systèmes de défense, pour protéger le site de Yanbou, crucial pour les exportations d'hydrocarbures, dans un contexte de regain des hostilités entre Ryad et les Houthis.

Cette annonce, effectuée lors d'une interview sur TF1 et France 2, est intervenue alors que les Houthis, mouvement armé yéménite soutenu par l'Iran, ont revendiqué jeudi soir avoir lancé des attaques aux missiles et aux drones contre plusieurs "cibles sensibles" en Arabie saoudite.

Ils ont cité des infrastructures du groupe pétrolier Saudi Aramco dans la ville portuaire de Yanbou, sur la côte de la mer Rouge.

Plus tôt dans la journée, l'Arabie saoudite avait dit avoir intercepté six missiles balistiques lancés par les Houthis et déjoué des attaques sur les rives de la mer Rouge.

Dénonçant des bombardements effectués par Ryad, qui chapeaute depuis 2015 une coalition militaire intervenant au Yémen en soutien au gouvernement reconnu par la communauté internationale, les Houthis ont annoncé en juillet dernier un blocus maritime des exportations pétrolières saoudiennes.

Ils ont, depuis lors, effectué des attaques en mer Rouge et enregistré des gains territoriaux au Yémen face aux forces pro-gouvernementales, avec l'objectif de renforcer leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, une voie cruciale - comme le détroit d'Ormuz - pour les livraisons énergétiques mondiales. Ryad reproche aux Houthis de servir des intérêts étrangers.

"Nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire des soldats, des radars, des systèmes de défense pour protéger le site de Yanbou", a déclaré jeudi Emmanuel Macron sur TF1 et France 2, en soulignant que l'objectif de Paris n'était aucunement de s'engager dans le conflit.

La décision a été prise en coordination avec les autorités saoudiennes, a indiqué également le chef de l'Etat.

En février 2024, l'Union européenne a lancé l'opération dite Aspides destinée à protéger la liberté de circulation des navires commerciaux en mer Rouge face à de potentielles attaques des Houthis.

(Bertrand Boucey et Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 24 septembre 23:05

    Enfin !!

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