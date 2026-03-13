 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La dérogation des USA pour l'achat de pétrole russe est "exceptionnelle et limitée", dit Macron
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 14:06

La décision des Etats-Unis d'accorder une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe, malgré les sanctions américaines, est "exceptionnelle et limitée", a déclaré vendredi le chef de l'Etat Emmanuel Macron.

"Je considère (...) que la décision qui a été prise de manière exceptionnelle et limitée par les États-Unis d'Amérique, c'est à eux de la justifier, mais elle ne revient pas de manière durable et large sur les sanctions qu'eux-mêmes ont décidées", a-t-il dit lors d'une conférence de presse organisée à l'Elysée au côté du président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Pour ce qui est du G7, la position commune a bien été le maintien des sanctions à l'égard de la Russie. Et pour ce qui est des Européens et de la France, c'est le maintien des sanctions, et la situation ne justifie en rien de lever ces dernières", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Benjamin Mallet et Blandine Hénault)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
Pétrole et parapétrolier
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:16

    Et une fois de plus les us se posent en maitre du monde, "vous avez le droit d'acheter du pétrole russe"', et au nom de quoi ce serait aux us de décider ce que l'on peut acheter ou non???? Encore et toujours, les us se comportent en bon gros dictateur...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank