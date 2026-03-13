La dérogation des USA pour l'achat de pétrole russe est "exceptionnelle et limitée", dit Macron

La décision des Etats-Unis d'accorder une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe, malgré les sanctions américaines, est "exceptionnelle et limitée", a déclaré vendredi le chef de l'Etat Emmanuel Macron.

"Je considère (...) que la décision qui a été prise de manière exceptionnelle et limitée par les États-Unis d'Amérique, c'est à eux de la justifier, mais elle ne revient pas de manière durable et large sur les sanctions qu'eux-mêmes ont décidées", a-t-il dit lors d'une conférence de presse organisée à l'Elysée au côté du président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Pour ce qui est du G7, la position commune a bien été le maintien des sanctions à l'égard de la Russie. Et pour ce qui est des Européens et de la France, c'est le maintien des sanctions, et la situation ne justifie en rien de lever ces dernières", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Benjamin Mallet et Blandine Hénault)