La cote de confiance de Macron remonte un peu mais reste très faible, selon un sondage

Le président Emmanuel Macron au palais de l'Elysée, le 30 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La cote de confiance du président Emmanuel Macron, qui avait atteint un plus bas niveau le mois dernier, est légèrement remontée pour atteindre 16%, niveau qui reste très faible, selon un sondage mensuel Elabe pour Les Echos publié jeudi.

Quelque 16% des Français interrogés ont dit lui faire confiance pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays, une hausse de 2 points par rapport au précédent baromètre.

La cote de confiance du président avait atteint le mois dernier son plus bas depuis son premier mandat en 2017, selon Elabe.

Ce sondage intervient en pleine crise politique, enclenchée par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024.

Depuis les législatives qui ont suivi, trois Premiers ministres, Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu se sont succédé, avec pour tous le même défi, faire voter un budget sans se faire censurer.

D'après Elabe, 22% des Français interrogés ont dit faire confiance à Sébastien Lecornu.

Parmi les autres personnalités politiques, Jordan Bardella, président du RN, reste en tête avec une cote de popularité de 39%, devant Marine Le Pen qui atteint 37%.

La cote du président des Républicains (LR) Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, a baissé de trois points (27%). A gauche, Olivier Faure, patron du PS et au centre des actuels débats budgétaires, a perdu un point pour s'établir à 15%.

L'ex-président Nicolas Sarkozy, incarcéré fin octobre à la suite de sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, a lui gagné deux points de popularité, à 25%.

L'enquête a été réalisée en ligne du 4 au 5 novembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.