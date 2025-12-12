 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BCE va sonder 110 banques sur l'impact des risques géopolitiques
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:33

La Banque centrale européenne (BCE) va demander aux 110 plus grandes banques de la zone euro d'étudier la manière dont des chocs géopolitiques majeurs pourraient affecter leurs activités et les mesures nécessaires à prendre pour en minimiser leur impact, a annoncé vendredi l'institution de Francfort.

La BCE procédera l'an prochain à un test de résistance inversé, au cours duquel elle demandera aux banques de décrire le type de choc politique qui réduirait leurs fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) de 300 points de base et son effet sur les conditions de liquidité et de financement.

La gestion des risques géopolitiques figure parmi les principales priorités de la BCE pour les années à venir. Elle cherche notamment à identifier les vulnérabilités propres aux banques et à mettre à l'épreuve leurs hypothèses concernant leur exposition au risque.

"Cet exercice permettra d'évaluer dans quelle mesure les capacités de tests de résistance ('stress tests') des banques prennent en compte les risques géopolitiques", souligne la BCE dans un communiqué.

"A cet égard, l'exercice visera à renforcer les capacités de gestion des risques des banques, notamment en matière de tests de résistance inversés, et leur aptitude à concevoir des plans de capital et de redressement pertinents et prudents", poursuit le communiqué.

Les résultats du test seront publiés au courant de l'été 2026.

Même s'ils ne devraient pas modifier les exigences en termes de fonds propres, une éventuelle découverte d'une faiblesse viendrait nourrir le Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP). Le SREP sert à indiquer aux banques le montant de fonds propres qu'elles doivent détenir en plus du minimum réglementaire.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Litige entre Google et sa filiale russe: une saisie conservatoire de 110 millions d'euros réalisée en France
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:56 

    Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe, a appris l'AFP auprès d'un avocat représentant Google Russie en France. Selon plusieurs documents ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 12.12.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq. * BROADCOM AVGO.O ... Lire la suite

  • Des gendarmes à proximité d'un rassemblement d'agriculteurs pour empêcher l'abattage d'un troupeau de 200 vaches parmi lesquelles un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté à Les-Bordes-sur-Arize, le 11 décembre 2025 en Ariège ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Dermatose: extension de la vaccination en Occitanie, sur fond de colère agricole
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:30 

    Le gouvernement a étendu vendredi les zones de vaccination obligatoire en Occitanie face "à la dégradation soudaine de la situation sanitaire", dans un contexte de colère d'éleveurs contre la stratégie d'abattage de troupeaux jusqu'ici déployée. Alors que les manifestants ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    Uber lance un service de Robotaxi à Dubaï avec WeRide
    information fournie par Zonebourse 12.12.2025 11:30 

    WeRide et Uber Technologies, en partenariat avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, annoncent le lancement officiel des trajets passagers Robotaxi à Dubaï via l'application Uber. "À partir d'aujourd'hui, les passagers peuvent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank