La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 2,5 % et met en garde contre une chute à 1,3 % si les répercussions de la guerre se propagent aux marchés

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* Selon la Banque mondiale, l'inflation mondiale devrait s'établir à 4 % dans un contexte de prix élevés du pétrole et des engrais

* La Banque mondiale s'attend à ce que l'incertitude politique et les taux d'intérêt élevés persistent pendant des années

* Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et le Pakistan enregistrent les révisions à la baisse les plus marquées de leurs prévisions de croissance

par Andrea Shalal

Jeudi, la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 à 2,5 % en raison de la guerre au Moyen-Orient, et a déclaré que la croissance pourrait ralentir jusqu'à seulement 1,3 % si les perturbations de l'approvisionnement énergétique s'avéraient plus graves et s'accompagnaient de tensions importantes sur les marchés financiers.

La croissance mondiale a atteint 2,9 % en 2025, a indiqué la banque dans son rapport semestriel "Perspectives économiques mondiales", soit une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à ses estimations de janvier. Ses prévisions pour 2026 sont en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à janvier, le niveau le plus bas observé depuis la pandémie de COVID-19 qui a débuté fin 2019.

La banque a revu à la baisse ses prévisions pour les deux tiers des pays en raison de la guerre, les révisions les plus importantes touchant les Émirats arabes unis, l’Irak et d’autres pays du Moyen-Orient dont les exportations d’énergie ont été durement touchées par le conflit.

Les perspectives sombres de la Banque mondiale interviennent alors que la guerre déclenchée par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran le 28 février entre dans son quatrième mois. Elle a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, ravivé les pressions inflationnistes à l'échelle mondiale et alimenté les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire dans de nombreux pays. Les prix des engrais ont également fortement augmenté, suscitant des inquiétudes quant à une crise majeure de l'approvisionnement alimentaire.

Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de près de 2 dollars mercredi après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis attaqueraient l’Iran "très durement" si aucun accord de paix n’était conclu, à la suite de l’un des échanges de tirs les plus importants depuis le cessez-le-feu d’avril.

La Banque mondiale a indiqué que ses prévisions de base tablaient sur un prix moyen du Brent de 94 dollars pour l'année, en hausse de 36 % par rapport à 2025, et que les pires perturbations de l'approvisionnement énergétique s'atténueraient d'ici la fin juillet, l'inflation globale s'établissant à 4 %.

Elle a indiqué que la croissance pourrait ralentir à 2,1 % si les perturbations énergétiques duraient plus longtemps et si les prix du pétrole s'établissaient en moyenne à 115 dollars le baril cette année, ce qui pourrait faire grimper l'inflation à 4,4 %. Les perspectives s'assombriraient encore davantage, avec une croissance ralentissant à seulement 1,3 %, si le choc énergétique affectait les marchés financiers, entraînant une baisse des prix de l'énergie, une plus grande volatilité et une baisse de la confiance, a-t-elle précisé.

"Ces scénarios de risque montrent à quelle vitesse les perspectives pourraient se détériorer si les pressions énergétiques et financières se renforçaient mutuellement", a déclaré Ayhan Kose, économiste en chef adjoint de la Banque mondiale. Si le choc énergétique provoquait un choc sur les marchés financiers, la confiance pourrait s'éroder rapidement, a-t-il ajouté.

UNE CROISSANCE INFÉRIEURE À CELLE DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE

La croissance mondiale devrait s’améliorer pour atteindre 2,8 % en 2027 et 2028, mais ce chiffre reste inférieur de 0,4 point de pourcentage aux taux moyens observés au cours des années 2010 en raison d’une multitude de facteurs, notamment un ralentissement de la croissance démographique, une croissance plus lente des investissements privés, une baisse des investissements publics, une hausse de la dette publique et un ralentissement de la croissance du commerce, a déclaré Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale.

"L'économie mondiale est aujourd'hui beaucoup moins résiliente qu'elle ne l'était en 2008, et même par rapport à 2018", a déclaré Gill aux journalistes, prédisant que les prochaines années seraient marquées par une forte incertitude politique, des pressions inflationnistes et des taux d'intérêt élevés.

La faible croissance des économies en développement a freiné les progrès vers les niveaux de revenu des économies avancées, des dizaines de pays en développement autres que la Chine et l’Inde faisant face à une "décennie perdue" au cours de laquelle ils n’ont enregistré aucun progrès dans la réduction de l’écart de revenu par habitant avec les économies avancées, indique le rapport.

Les économies en développement ont été plus durement touchées par la guerre, la banque prévoyant désormais une croissance de 3,6 % cette année, son plus bas niveau depuis la pandémie, contre 4,4 % en 2025, a-t-elle précisé.

La banque a maintenu ses prévisions de croissance de 2,2 % pour l'économie américaine en 2026, mais a indiqué que celle-ci pourrait ralentir pour s'établir à 2,1 % en 2027 et à 2 % en 2028. La zone euro devrait connaître une croissance de 0,8 % en 2026, contre 1,4 % en 2025. Le PIB du Japon devrait croître de 0,7 % en 2026, contre 1,1 % en 2025.

La Banque mondiale prévoit une croissance du PIB de 4,2 % en Chine en 2026, soit une révision à la baisse de 0,2 point de pourcentage, après une croissance de 5 % en 2025.

LES PAYS DU MOYEN-ORIENT LES PLUS TOUCHÉS

Elle a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afghanistan et au Pakistan de 2,7 points de pourcentage, à 1,6 % en 2026, contre 4 % en 2025, mais a indiqué que la croissance dans la région pourrait rebondir à 5 % en 2027.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance de 2,4 % en 2026, en forte baisse par rapport aux prévisions de janvier (5 %) et au taux de 6,2 % enregistré en 2025. La Banque mondiale a également abaissé de 0,9 point de pourcentage ses prévisions de croissance du PIB de la Turquie pour 2026, les ramenant à 2,8 %.

La Banque mondiale a déclaré que l'Inde restait la grande économie à la croissance la plus rapide au monde, avec un PIB qui devrait progresser de 6,6 % en 2026, après une croissance de 7 % en 2025. Les taux de croissance en Inde devraient rester assez élevés au cours des deux prochaines décennies, a déclaré Gill.